"Drama eğitimi aldım...Şu eğitimi aldım, bu eğitimi aldım...

***

Yukarıdaki sözler, yakından tanıdığım bir meslek lisesi öğretmeninden...Mesleğini çok seviyor olmasına karşın artık ruhen posası çıkmış ve kimselere derdini anlatamayan bir öğretmen...Aşağıya koyacağım sözler de kısa süre bir meslek lisesinde öğretmenlik yapmış bir hanım okurumdan:"Geçen yıl sadece beş ay öğretmenlik yaptım, ömrüm boyunca unutamayacağım bir dönem oldu.Okula zorla gelen, hayata dair hiçbir gayesi olmayan çocuklara okul ne yapsın?Hep isyan hâlindeler...Hükümete, ailelerine, hayata...Aileler zaten baştan aşağı problem..."

***

üzerinebir okurum da bana şu mesajı attı:"Semtimde bir ortaokul var...Çocuklar teneffüsteyse eğer önünden hızlı adımlarla geçiyorum; çünkü hayatımda işitmediğim küfürler ediliyor; durmadan kavga çıkıyor; kendi hâlinde çocuklara mahallelinin gözü önünde kötü davranılıyor;

***

Yıllardır bu köşede dile getiriyorum...Okullar sanki çocuklar sokakları huzursuz etmesin, sınıflarda meşgul edilsin, veliler birkaç saat rahat(!) etsin diye var artık...Bu durum ister istemez hâli vakti yerinde olmayan aileleri bile aslında hiçbir özelliği olmayanlara yönlendiriyor.Ciddi bir problem...Ama problemle yüzleşen yok!

***

Ha, bir de bu köşede eğitim, öğretim üzerine dile getirdiklerimi düşününce...

Saflığıma yanıyorum!

Biliyorsunuz, çocuklara "sömürgecilik tarihi"ni öğretin diye tutturmuştum...

Nasıl?

Bu ortamda mı?

Ama zaten Milli Eğitim'den de bu teklifimi ciddiye alan çıkmamıştı.

***



NOT DEFTERİ

Sen hayallerinden söz etmiyorsun ki!.. Senin dile getirdiğin şeyler burjuva hırsların... Hayaller gerçek olmaz. Zaten gerçektirler. (TOM ROBBINS / Sirius'tan Gelen Kurbağa)