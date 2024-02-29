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HAŞMET BABAOĞLU
Okul, okul mu?

Okul, okul mu?

29.02.2024, Perşembe
"Drama eğitimi aldım...
Şu eğitimi aldım, bu eğitimi aldım...
Çocuklar sıkılmadan derslere intibak edebilsinler diye ne yapılabilir, ek olarak ne öğrenebiliriz, hep bunları araştırdım yıllarca...
Ve sınıfta aldığım karşılık ne biliyor musunuz?
Gürültülü yellenip arsızca gülen ve ana avrat küfreden bir topluluk..."

***

Yukarıdaki sözler, yakından tanıdığım bir meslek lisesi öğretmeninden...
Mesleğini çok seviyor olmasına karşın artık ruhen posası çıkmış ve kimselere derdini anlatamayan bir öğretmen...
Aşağıya koyacağım sözler de kısa süre bir meslek lisesinde öğretmenlik yapmış bir hanım okurumdan:
"Geçen yıl sadece beş ay öğretmenlik yaptım, ömrüm boyunca unutamayacağım bir dönem oldu.
Küfür kıyamet...
En çok da bunlardan uzak, masum öğrencilerime acıdım.
Gariplerim ders dinlemek istiyorlar, defter tutuyorlardı ama ne mümkün!
Okula zorla gelen, hayata dair hiçbir gayesi olmayan çocuklara okul ne yapsın?
Hep isyan hâlindeler...
Hükümete, ailelerine, hayata...
Aileler zaten baştan aşağı problem..."

***

İzmir Konak'taki bir meslek lisesinde Din ve Ahlak Kültürü dersi sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine bir okurum da bana şu mesajı attı:
"Semtimde bir ortaokul var...
Çocuklar teneffüsteyse eğer önünden hızlı adımlarla geçiyorum; çünkü hayatımda işitmediğim küfürler ediliyor; durmadan kavga çıkıyor; kendi hâlinde çocuklara mahallelinin gözü önünde kötü davranılıyor; bütün bunlardan Milli Eğitim'in haberi yok mu?"

***

Yıllardır bu köşede dile getiriyorum...
Okullar sanki çocuklar sokakları huzursuz etmesin, sınıflarda meşgul edilsin, veliler birkaç saat rahat(!) etsin diye var artık...
Bu durum ister istemez hâli vakti yerinde olmayan aileleri bile aslında hiçbir özelliği olmayan "özel okul"lara yönlendiriyor.
Ciddi bir problem...
Ama problemle yüzleşen yok!

***

Ha, bir de bu köşede eğitim, öğretim üzerine dile getirdiklerimi düşününce...
Saflığıma yanıyorum!
Biliyorsunuz, çocuklara "sömürgecilik tarihi"ni öğretin diye tutturmuştum...
Nasıl?
Bu ortamda mı?
Ama zaten Milli Eğitim'den de bu teklifimi ciddiye alan çıkmamıştı.

***


NOT DEFTERİ
Sen hayallerinden söz etmiyorsun ki!.. Senin dile getirdiğin şeyler burjuva hırsların... Hayaller gerçek olmaz. Zaten gerçektirler. (TOM ROBBINS / Sirius'tan Gelen Kurbağa)

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