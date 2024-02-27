27 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Nasıl bir matriks bu?
HAŞMET BABAOĞLU
Nasıl bir matriks bu?

Nasıl bir matriks bu?

27.02.2024, Salı
Kapıdan çıkarken aklıma geldi...
Evdeki kullanılmış pilleri topladım; aşağı indim, sitenin bütün blok kapılarına koyulan "atık pil kutusu"na bıraktım.
Ve içimden güldüm tabii...
Yaklaşık on beş yıldır bütün dünyada böyle bir çevre hassasiyeti oluşturdular.
Geçen zaman içinde daha çok "çevre dostu" piller üretilmesine rağmen pillerin bu yöntemlerle toplanıp toprağa, suya karışması önlenebiliyor.

***

Peki ya otomobiller dâhil tümüyle bataryalı bir dünyaya geçme çabası çevreci sayılabilir mi?
Minicik piller için gösterdiğimiz hassasiyet dev bataryalar için gösterilebilecek mi? (Elektrikli hayat demiyorum, dikkat ediniz; çünkü o işin vitrin aldatmacası; bataryalı hayat, diyorum.)
Bilim insanları baskı altında olmalarına rağmen bu işin çok zor olduğunu itiraf ediyorlar...
Güldüğüm bu işte!
Soruyor muyuz hiç?
Nasıl bir matriks içinde yaşıyoruz, diye...
Karikatür gibi hâlimiz.
Öyle yap, deniliyor; yapıyoruz, böyle yap, deniliyor; yapıyoruz.
Lakin ne yaptığımızı biliyor muyuz?
Öyle sanıyoruz.
Bilenler de, ne bildiklerini "sade insan"a söylemiyorlar.

***

Beklediğim çıkış Mercedes- Benz'den geldi...
Şirketin CEO'su Ola Kaellenius, elektrikli araç talebinin zayıf kalması nedeniyle şirketin önümüzdeki on yıl boyunca içten yanmalı motorları geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.
Talep malep işin hikâye yanı...
Ana akım iletişim mecralarında dile getirilmeyen şeyi söyleyeyim: Hem üreticiler hem de tüketiciler bataryalı teknolojiyle nereye kadar ilerlenebileceğini bir türlü kestiremiyorlar.
Konuya yakın olanlar hatırlar...
Geçen ay da Toyota Başkanı Akio Toyoda, "Elektrikli araçlar hiçbir zaman piyasanın hâkimi olamayacak" demişti.
Vay canına, sayın SEYİRCİLER!

***

Otomobil bataryalarında kullanılan lityumu çıkarmak için çocukluktan itibaren gece gündüz karın tokluğuna çalıştırılan Afrikalıların sevineceği günler gelir mi?
Bilemiyorum...
"Sürdürülebilir ağaç tabanlı piller" diye bir şey gelecek diyorlar...
Ağaçlar kesilmesin diye kâğıt tüketmek bile istemiyorduk hani!
Şunu biliyorum ama...
Büyüme, kalkınma, gelişme kavramlarımızı kökten sorgulamadıkça ninnilerle uyutuluşumuz sürecek.

***


NOT DEFTERİ
Yaptıklarımın bedelini ödemem şart, bana yakışanı da budur. Ama kendi tarzıma göre ödeyeceğim, toplumunkine göre değil. (TOM ROBBINS / Ağaçkakan)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Almanya’ya diz çöktürmüşler, durumu fenaymış... 26.02.2024 Pazartesi
Tatsız tuzsuz ama gerçek bir dönüşüm 25.02.2024 Pazar
Haftanın notları: Yoksa hepsi kurgu mu? 24.02.2024 Cumartesi
Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler 23.02.2024 Cuma
Konuşacak mıyız; konuşuyor muyuz bunları? 22.02.2024 Perşembe
Tek bir bantla sarılmaz bu dünyanın yaraları... 20.02.2024 Salı
Deney! 19.02.2024 Pazartesi
Bir ihtimalin salıncağında 18.02.2024 Pazar
Haftanın notları: Meseleleri bir kenara bırakmak... 17.02.2024 Cumartesi
Berbat bir kurgu gerçek bir savaş 16.02.2024 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA