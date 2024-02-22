Küçük artışlar... mış...Batı'nın ana akım medyası haberi böyle veriyor.Kovid aşıları, beyin ve kalp rahatsızlıklarındaa sebep olmuş...Böyle böyle...Hiç şüpheniz olmasın...Olup bitenler karşısındaki teslimiyetimizden emin olduklarında...Sırf heyecan yaratmak için bile...Kovid aşılarının sağlığandan söz etmeye başlarlar.

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Şimdiye kadarbu.Araştırmayı yapan kurum da Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası veri araştırma bölümü...Özellikle dikkat buyurun...aşılandıktan sonra yaşadıkları sağlık sorunlarınındeğerlendirilmesinin sonucu...Hangi aşılar peki?Kalpte, kanda ve nörolojik sistemde bozulmalara yol açmışlar...

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Nihayetinde DSÖ'nün bir kolundan söz ediyoruz...Sonuçları açıklarken elbette "Virüse yakalanmış insanların gördükleri zarar daha yüksek" diyecekler ve öyle de diyorlar.Ancak bu aşamada üzerinde duracağımız şeyler şunlar...Üç yıldır birçok uzmanın iddia ettiği,tezi doğrulanmış oldu.Ayrıca merkezi sinir sisteminin enflamasyonu (ADEM) ile aşılar arasındaki bağlantı bir kez daha teyit edildi.En berbatı şu ki...

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Size daha kaç kez bu soruyu soracağım, bilmiyorum...

Ama önümüzdeki günlerin hemen her konuda böyle geçeceği belli...

Konuşuyor muyuz bunları medyada, orada burada?

Hayır!

Mesela iki yıldır...

Bir bağışıklık sistemi sıkıntısıyla doktora gittiğimizde, hemen bütün doktorların seslerini alçaltarak "mRNA aşısı oldunuz mu?" diye sormalarını gerçekten dert ettik mi?

Neyse işte!

Ben de yazımı yazdım ve içimdeki öfkeyi bastırarak susuyorum.

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NOT DEFTERİ

Neye yetecek bu zaman? Yaşamaya mı? Ölmeye mi? Neye olduğunu anlamaya. (MARGUERITE DURAS / Hiroşima Sevgilim)