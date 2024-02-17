diye diye...Başkalarından haberi olmayan plaza tipleri çıktı ortaya.Kendi duygusundan; kendi acısı ve sevincinden ötesini göremeyen insanlar, TV açıkkeni kapatıyor; kahve molasındaden söz eden arkadaşının yanından hızlıca uzaklaşıyor; çarşı pazardaki fiyatlardan yakınan insanlara "zavallılar" gözüyle bakıyor...Sonuç ne derseniz?nın umursanmadığı bir dünyadave onu sevmek mümkün mü? Hayır!Uyuz tebessümler mutsuzlukları örtmüyor.

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Fark etmişsinizdir, global medya birdennı dile getirmeye başladı.Ne oluyoruz, diyordum ki...Anlaşıldı.Putin,açıklaması yaptı ve ekledi: "Çok heyecan verici gelişmelerin eşiğindeyiz.", onlar da kendi koydukları engelleri kaldırmaya başlayacaklar elbette.Bu arada "kanser aşısı" dediniz mi, bugüne kadar kabullenilmiş "kanser" tanımını kökten değiştirmeniz gerekecek.

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Bill Gates,demiş."Beni durmadan konuşturanlar size et yedirmeyecek" diyecek hâli yok tabii...Biz ne yaparız o sırada? İç siyaset, o parti, bu parti konuşmaya devam eder miyiz?

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Son zamanlarda dönüp dönüp büyük anayasa hukukçusu ve siyaset felsefecisiokuyorum...Bir zamanlar savunduğu Nasyonal Sosyalist Parti'yle daha sonra kavga etmesine rağmen Göring'le dostluğunu sürdüren, enaniyetiyle meşhur, huysuz Schmitt, ülkesi savaştan sonra Ruslar ve Amerikalılar tarafından işgal edilmiş hâldeyken "Altmış Yaşındakinin Şarkısı" diye bir şiir yazdı; ondan bahsediyorum...diye ilerleyen bir şiir.Ve bir yerinde şöyle diyor ki, sarsıcı:

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Frenleri boşalmış arabayadeniyor...Yok, çevreme sordum; kimse anlamamış!