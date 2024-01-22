Hah! Bir bu eksikti!YaniAvrupa'nın ortasında hem de...Kritik tarih Mayıs 2025.

***

Almanlar birkaç gündür huzursuzlar...Çünkü Bild gazetesinin iddiasına göreRusya 2025'te bir NATO ülkesine saldıracakmış...Putin 9 aşamalı bir plan yapmış...Önce Baltık ülkelerinde Rus azınlıklara kötü muamele yapıldığı iddia edilecekmiş, sonra gerilimzirveye tırmanacak,eşiğine gelinecekmiş...

***

Bazıları haklı olarak bu haberleri" olarakdeğerlendiriyor...Ama geçen Ekim ayındaakla gelince,insan şöyle bir duruyor.Ne demişti Pistorius: "Maksimum risk senaryolarını analiz ediyoruz. Kesin olan bir şey var ki, Avrupa'da bir kez daha 30 yıldır görülmemiş bir askeri tehdit durumuyla karşı karşıyayız."

***

İşin gerçeği şu...Dünyanın vicdan sahibi insanlarının Gazze'de öldürülen bebekler yüzünden uykuları geri dönmemek üzere kaçmışken...Bizler burada "Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' sözü var mı, yoksa uydurma mı?" diye tartışırken mesela...Avrupalı gençlerin neredeyse tamamı bu bahar yüksek öğretimlerini dondurup dünyayı gezme planları yaparken...Ama şu da var...Ara sıra içimizden "" demiyor muyuz?

***

Zamanı, saati önceden bilinir mi?Ama 2021'de ABD'nin sürekli "açıklamaları yaptığı ve2. Dünya Savaşı nasıl patlamıştı, düşünün...Bunun nasıl önceden projelendirildiğini artık bilmeyen kaldı mı?

***

Durup içimizden soruyor muyuz?

Ne yapıyorlar bize, dünyaya ne yapacaklar?

***



NOT DEFTERİ

İçimizdekinin dışında başka bir gerçek yoktur. İnsanların çoğunun hakikate bu kadar aykırı bir yaşam sürmesinin nedeni, içlerindeki dünyaya ise asla söz hakkı tanımamalarıdır. (HERMANN HESSE / Damien)