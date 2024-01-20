Beklenmedik sonuçlar doğurabilecekbenzer sarsıcı etkiler üretecek bir başka model aradılar, üzerinde çalıştılar ve devreye soktular.Nedir o?Böylece sisteme diklenen devletleri bölerek küçültmeyi veya hizaya sokmayı planlıyorlar.Hiçbir şey sürpriz veyaolarak gerçekleşmiyor.Anlayalım artık bunu!

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2014 yılında not düşmüşüm: "biz onu düşünmekten vazgeçtiğimiz zamangeliyor. O yüzden her şeyoldu sanıyoruz."Lakin geleceği düşünmekten de kaçıyoruz;geriye kaygılanma kaldı.Gelecek,

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konusunda nihayet alarm verilmeye başlandı. Bir milyondan fazla genç üzerinde yapılan ve nihayet tamamlanan bir araştırmanın sonuçları da gösteriyor ki...Gençlerdenu artırıyor bu içecekler; iş sosyal ortamdan geri çekilme ve intihar saplantısına kadar gidiyormuş.Birleşik Krallık gibi ülkeler, bu içecekleri yasaklasak mı, diye düşünüyorlarmış.Ben yine kendimce bir vurgu yapayım...Bugün popüler kültüründiye pompaladığı hâl de bu değilmi?Kıpırdadıkça kaygılanıyorsun.Çünkü hakiki hedeflerini elinden aldılar; çünküve bunu kimselere anlatamıyorsun.

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Şuraya yazarken bile içimden kusmak geliyor.Davos'taGazze'nin hâli, bebeklerin ölümü içindemiş; çok üzülüyormuş.

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Şöyle haberler çıkıyor:Hangi yapay zekâ?Kimin zekâsı altında yönlendirilen yapa zekâ?O düzeyde bir uydurmaca...Listededikkatimi çekti.Çünkübu kasabalar ancak o zamanlar güzeldiler. Şimdi gemi azıya almış bir ticaret çılgınlığı altında hızla çirkinleşiyorlar.Yapay olmayan her zekâ bunun farkında...

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Hayat öyle değil, diyor; çok grisi var; hep ak ve kara üzerinden gitmiyor işler...Ona dönüp bakıyorum:Neden diyen gözlerle bakıyor.diyorum."Bizi yanlışlar veya kötüler yenemiyor ama biz hep gri alanlarda vurulup düşüyoruz."