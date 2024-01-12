Bizim TV kanallarının askeri ve siyasi strateji uzmanlarına(!) ne kapak oldu ama!..İki ay boyunca, konuşacak başka bir şey yokmuş gibi,konuştular."Güçlü bombalarla Gazze tünelleri yıkılabilir mi? İsrail, bu tünellerle baş edebilir mi?"Anlamışsınızdır...Hem maddi tünellerden söz ediyorum hem dedan...

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bakmayıdeneyenler ne kadar azdı...Çünkü ağzını açana...deniyordu.Şimdi...ağzımız bir karış açık şaşkınlıklabakıyoruz...Bin türlü karanlık yanı var.Zaten üstünkörü bakınca bile etrafa pis kokular yayılıyor.(Bence New York polisi, Wall Street'in altına da bir baksın; çünkü üstündeki numaralara uyanmak içimizden gelmiyor; olur ya, altından çıkanlarla uyanırız.)

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Şu da var tabii...Gazze direnişinin savaş tahkimatına kafayı takıp işi iyice gizemli hâle getirenler...Yahudilerindikkatçektiler mi? Hayır!Oysa adamlar yıkılmış Süleyman Mabedi'nin zeminine ulaşıp yeniden inşa edeceğiz diyeörümcek ağı gibi sardılar Aksa'nın altını...Ve İsrail devleti her konuda olduğu gibi bu konuda da aynı tutumu takındı.Hem tünellerin altının fotoğraflarının global medyada yayınlanmasına izin verdi hem de varlıklarını inkâr etti.

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Batı medeniyetini saran görünmez sinir ağları...Global finans sisteminin tünelleri...Bu listeye siz de aklınıza gelenleri ekleyin...

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Peki ifşalar sürecek mi?

20. yüzyılın kalıntısı ve bir dünya savaşıyla kendine son bir çekidüzen vermeyi hesap eden hegemonlar ile yeni dünya düzenine geçişi planlayan yeni feodaller arasındaki kavga belirleyecek bunu...

Yaşarsak, göreceğiz.

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NOT DEFTERİ

Acaba hepimizi olduğumuzdan biraz daha aptal, biraz daha hırçın yapan, yaşadığımız bugünler mi? (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin Mahpusu)