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HAŞMET BABAOĞLU
Dünyanın ‘altında’ki tüneller

Dünyanın ‘altında’ki tüneller

12.01.2024, Cuma
Bizim TV kanallarının askeri ve siyasi strateji uzmanlarına(!) ne kapak oldu ama!..
İki ay boyunca, konuşacak başka bir şey yokmuş gibi, Gazze direnişinin tünellerini konuştular.
"Güçlü bombalarla Gazze tünelleri yıkılabilir mi? İsrail, bu tünellerle baş edebilir mi?"
Ama hiçbirinin aklına İsrail'in dünyanın "altına" döşediği tüneller gelmedi.
Anlamışsınızdır...
Hem maddi tünellerden söz ediyorum hem de "kültürel manipülasyonlar"dan...

***

İsrail'in saman altından su yürütüşüne; hasıraltı işlerine, karanlık ve gizemli planlarına bakmayı deneyenler ne kadar azdı...
Çünkü ağzını açana...
"Şşşşt, o konular cısss" deniyordu.
Şimdi...
New York kentindeki sinagogdan şehrin mazgallarına uzanan tünele ağzımız bir karış açık şaşkınlıkla bakıyoruz...
Bin türlü karanlık yanı var.
Zaten üstünkörü bakınca bile etrafa pis kokular yayılıyor.
(Bence New York polisi, Wall Street'in altına da bir baksın; çünkü üstündeki numaralara uyanmak içimizden gelmiyor; olur ya, altından çıkanlarla uyanırız.)

***

Şu da var tabii...
Gazze direnişinin savaş tahkimatına kafayı takıp işi iyice gizemli hâle getirenler...
Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın altına uzanan tünel kazısına dikkat çektiler mi? Hayır!
Oysa adamlar yıkılmış Süleyman Mabedi'nin zeminine ulaşıp yeniden inşa edeceğiz diye 1996'dan beri örümcek ağı gibi sardılar Aksa'nın altını...
Ve İsrail devleti her konuda olduğu gibi bu konuda da aynı tutumu takındı.
Hem tünellerin altının fotoğraflarının global medyada yayınlanmasına izin verdi hem de varlıklarını inkâr etti.

***

İşaretleri takip ettiğinizde aklınıza neler gelmiyor ki...
Batı medeniyetini saran görünmez sinir ağları...
Global finans sisteminin tünelleri...
Kültür endüstrisini elinde tutan şantaj ve kabalistik gizem şebekesi...
Bu listeye siz de aklınıza gelenleri ekleyin...

***

Peki ifşalar sürecek mi?
20. yüzyılın kalıntısı ve bir dünya savaşıyla kendine son bir çekidüzen vermeyi hesap eden hegemonlar ile yeni dünya düzenine geçişi planlayan yeni feodaller arasındaki kavga belirleyecek bunu...
Yaşarsak, göreceğiz.

***


NOT DEFTERİ
Acaba hepimizi olduğumuzdan biraz daha aptal, biraz daha hırçın yapan, yaşadığımız bugünler mi? (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin Mahpusu)

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