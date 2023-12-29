Delirmişiz...Daha doğrusu, bir nevi delirtilmişiz.Belki bunada denebilir.Emin değilim...

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Arkadaşım sabah sabah heyecanla mesaj atmış..."Boğa burçları 2024'te yırtıyormuş oğlum, yaşadık!" Karşılık veriyorum: "2024'ü bırak şimdi de söyle, şu geçip giden 2023'le hesaplaşabildin mi? Doktorların ne diyor?" Cevap yazmaya üşeniyor, teli çaldırıyor; sesine bakılırsa, neşesi az önce tarafımdan bozulmuş..."Ya ne biçim adamsın, şurada azıcık bir heveslendik" diyor.diyorum...Sonra soruyorum: Sağlığın nasıl, tahlillerin nasıl çıktı?"Açma o konuyu" diyor; "Hemen toparlanmak kolay değil ama gelecek yıldan umutluyum." Astrologlar öyle diyormuş çünkü...Geçen yılı dadiye diye geçirdi.Üzerinde deneyler yapılan kobay gibiydi hatta...Şimdi de astrologlara bağlanmış...Ama sorsan mühendis kafası, mantıktan başka hiçbir şeye inanmıyor.

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Sonra Youtube'u açıyorum...Boşuna mı bu furya?Asla! İnanmam buna...Bir de yeni moda çıkmış...Astrologlar da ilahiyatçı ile mahalle imamı arasında bir konuma talipler sanki...Lakin terminoloji karmakarışık; Hind Yarımadası'ndan Viking efsanelerine kadar uzanan bir yelpazeden göz kamaştıran terimler seçiyorlar.diyenini gördüm.

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Peki Gazze'yi, Irak'ı, enflasyonu, Akdeniz'i dolduran savaş gemilerini hiç akıllarından geçiriyorlar mı? Hayır!

İstedikleri şey paralel ve hayali bir dünya.

Günümüz popüler astrolojisi bunun için biçilmiş kaftan gibi...

Tabii bir de yavaş yavaş sönen "iman"ın yerini alan muazzam bir inanma şehveti var...

Tam bir çözülen orta sınıf manzarası...

O şahane filozof Berdayev geliyor aklıma...

Rus devrimi sırasında günlüğüne not düşmüştü: "Böyle tarihsel dönüm çağlarında herkes her şeye inanmak istiyor; sanırım Tanrı da bu putperest çılgınlık karşısında sessiz kalıp bizi kendi hâlimize bırakıyor."

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NOT DEFTERİ

Bütün ömrümüzü, hakkımızda en ufak bir şey bile bilmeyen ama hakkımızdaki her şeyi bildiklerini iddia eden insanlarla birlikte geçiriyoruz. (THOMAS BERNHARD / Kiler)