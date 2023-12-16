i anlamak ve bu gerçeği artık kafamıza çakmak zorundayız.Asıl mesele Netanyahu falan değil...Bakın, geçen gün ne oldu?Sözde adil haberciliğin sivil toplum kuruluşlarındangrubu, 2023 raporunu açıkladı. Rapora göre 2023'te 45 gazeteci öldürülmüş. Bunu uzun yıllardır görülmüş en düşük rakam olarak değerlendirmişler.Sadece Gazze'de iki ay içinde öldürülen gazetecilerin sayısı bu rakamın iki misli...dediğim bu işte!Özgürlükçü kuruluşum, şöyleyim böyleyim, hepsi hikâye oluveriyor. Gözünün içine baka baka gerçeği ifade etme özgürlüğünü elinden alıyor, manipüle edip uşaklaştırıyor.

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Narı elime aldım, uzun uzun baktım.Hepdenen şeyi hatırlatmıştır nar bana...Ama bu kez gövdesindeki açık kızıldan bordoya doğru ilerleyen o renk yelpazesine vuruldum, aldım karşıma koydum, uzun uzun baktım.Tabiiderseniz, elbette çiçeği derim.Çünkü ilkokul çağımı odamın penceresinin önündeki cılız nar ağacının çiçeklenmesini bekleyerek geçirdim.Nar çiçeğinin rengine öyle âşık olmuştum ki, uzun süre başka hiçbir renk gönlümü çalamadı.

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Önce şunu bir kabullenebilsek, daha doğru bir başlangıç olacak:Çünkü spor, tek tek ve kolektif olarakiçin vardır. İşlevi budur.Kardeşlik falan değil, en iyi hâliyleüretir ve haşin rekabeti oyuna çevirir.

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Bahis ve kumar yatağıdır, lümpenüretim endüstrisidir, sosyal uyuşturucudurama sporla ne ilgisi var?

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En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz?Futbol duygularımızı kötü terbiye ediyor ve maalesef bunun farkında bile değiliz...kıytırık bir maçıkazanınca sevinçten havalara zıplayançocuklarınızı düşünün, dediğimi anlayacaksınız.

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İklim zirvesi röportajlarını izlerken anladım:terimi bir düğme işlevi görüyor. Düğmeye basınca, zihniniz çalışmasını durduruyor.