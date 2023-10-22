Başını kaldırıp sigarasını gökyüzüne doğru üflüyor...Sonra İsrail'in zalimliğini ve Filistinlilerin çilesini konuşan arkadaşlarına dönüpdiyor.Tam o anda çok havalı, çok hoş, çok doğru olduğunu düşünerek gülümsüyor.Arkadaşlarıdiyen gözlerle ona bakıyorlar.Anlamıyor, anlayamıyor arkadaşlarının bakışlarındaki soruyu...Çünkü "insanlık" dedi bir kere...Müthiş bir şey söylediğine inanıyor çünkü...Hatta tam o anda Instagram hesabınadiye yazmayı düşünüyor;Ama insanlığın şu sıralardayazmayacak.Olur a, bu yüzden Instagram hesabını kapatabilirler ve sıradan hayatı bir anda rengini kaybeder.Hava güzel, güneş var; ama kış geliyor, uygun giysiler almak için alışverişe gitmeye ikna ediyor arkadaşlarını...Masadan kalkıyorlar, ver elini yakındaki AVM!Ah bir de fiyatlar bu kadar uçmasaydı, yaşamak güzel olacaktı be kardeşim!..

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İnce ince çalışılarakzihinler dünyasında teker tekertoparlanmak kolay mı?Yukarıda anlattığım sahnenin ne kadar gerçek olduğunu biliyorsunuzdur.Her kafadan ayrı bir ses çıktığını sanan;demeye bile çekinen eşiniz dostunuz yok mu?Mazlumların yanında açık biçimde tavır almak bile zor geliyor bazılarına...Sıkıştıklarında, gelsin o berbat klişeler!Bir kaçış yolu ya da...Varsa, kim öldürdü, onu söyleyin bari!Mesela sen...İnsanlığı öldürenlerin gizli destekçilerinden olabilir misin?

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Şükür ki...En güzel seçilmek içintan söz etmek zorunda bırakılan köle kızların medyası bitti...Amaetkisini sürdürüyor., refah seviyesine verilen ad olup çıkmış..., artık bir tür PC oyunu...Hegemon devletler mi?diyor bir yeni yetme; ondan ötesine bakmaya niyeti yok...

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Şunu bilelim..., hâlâ ölmediyse...ve Filistin'i savunan tek bir kişidençok daha küçük bir yer kaplıyorartık.