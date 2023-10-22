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HAŞMET BABAOĞLU
İnsanlık mı dedin!..

İnsanlık mı dedin!..

22.10.2023, Pazar
Başını kaldırıp sigarasını gökyüzüne doğru üflüyor...
Sonra İsrail'in zalimliğini ve Filistinlilerin çilesini konuşan arkadaşlarına dönüp "Ben insanlıktan yanayım" diyor.
Tam o anda çok havalı, çok hoş, çok doğru olduğunu düşünerek gülümsüyor.
Arkadaşları "Eee... Yani?" diyen gözlerle ona bakıyorlar.
Anlamıyor, anlayamıyor arkadaşlarının bakışlarındaki soruyu...
Çünkü "insanlık" dedi bir kere...
Müthiş bir şey söylediğine inanıyor çünkü...
Hatta tam o anda Instagram hesabına "İnsanlık öldü" diye yazmayı düşünüyor; çok fav alacağından emin...
Ama insanlığın şu sıralarda kimin eliyle öldürüldüğünü yazmayacak.
Olur a, bu yüzden Instagram hesabını kapatabilirler ve sıradan hayatı bir anda rengini kaybeder.
Hava güzel, güneş var; ama kış geliyor, uygun giysiler almak için alışverişe gitmeye ikna ediyor arkadaşlarını...
Masadan kalkıyorlar, ver elini yakındaki AVM!
Ah bir de fiyatlar bu kadar uçmasaydı, yaşamak güzel olacaktı be kardeşim!..

***

İnce ince çalışılarak sersemleştirilmiş zihinler dünyasında teker teker toparlanmak kolay mı?
Yukarıda anlattığım sahnenin ne kadar gerçek olduğunu biliyorsunuzdur.
Her kafadan ayrı bir ses çıktığını sanan; "Yeter be İsrail" demeye bile çekinen eşiniz dostunuz yok mu?
Mazlumların yanında açık biçimde tavır almak bile zor geliyor bazılarına...
Sıkıştıklarında, gelsin o berbat klişeler!
İnsanlık ne sahi?
Bir mit olmasın sakın!
Bir kaçış yolu ya da...
Uykuya devam etmek için uygun bir masal...
Varsa, kim öldürdü, onu söyleyin bari!
Mesela sen...
İnsanlığı öldürenlerin gizli destekçilerinden olabilir misin?

***

Şükür ki...
En güzel seçilmek için "barış"tan söz etmek zorunda bırakılan köle kızların medyası bitti...
Ama geride bıraktığı ruh çöplüğü etkisini sürdürüyor.
Barış, refah seviyesine verilen ad olup çıkmış...
Savaş, artık bir tür PC oyunu...
Hegemon devletler mi?
"Game of Thrones" diyor bir yeni yetme; ondan ötesine bakmaya niyeti yok...

***

Şunu bilelim...
İnsanlık, hâlâ ölmediyse...
İçinde bir parça hakikat barındıran ve Filistin'i savunan tek bir kişiden çok daha küçük bir yer kaplıyor artık.
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