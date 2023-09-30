Haftanın notları: Nereye gitti o kek?

İstanbul'ubenzettiler...Üfürükten yağmurlarda bile kent hayatı çöküyor; son haftalarda Avrupa ülkelerinde görülen şiddetli yağmurlar yağsa, Allah korusun, kim bilir neler olacak?Her gün birkaç İETT otobüsü arıza yapıyor, saçma kazalar oluyor; metrolarda arızalar bitmiyor.Fakat İBB yönetimidevam ediyor.2019'da İmamoğlu göreve geldiğinde, "Hiç aldatmayın kendinizi;çünkü üzerimizde bir şey deniyorlar" diye yazmıştım...Yanılmadım.

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Dün değindiğimçok farklı alanlara doğru yayılıyor.Geçen gün bir öğretmen tanıdığım anlattı. Zayıf not alan öğrencinin notunu sınıfta yüksek sesle okudu diye velisi okulu basmış...Niye mi?diye...

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Patavatsızlık...Yersiz atılganlık...Bunların hepsini "özgüven" sanan insanlar çoğalıyor; durum fena!

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Geçen gün anlatmıştım ya...Şunu da yeni gördüm...Yunan ana muhalefet partisi Syriza'nın başına geçenhakkında Ekatimerini gazetesi şöyle demiş:Syriza Milletvekili Stelios Kologlou da Guardian'a konuşmuş: "Bu başarıyı mercek altına almak gerek; adam neredeyse hiçbir yerden çıkıp partinin başına geçti."Ne saflık ama!Partideki yerini bulamamış olabilirsiniz.Ama

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Bu keki menüsüne almayan pastaneyi kepenk indirmeye zorluyorlardı sanki, hatırlıyor musunuz?Şimdi lafını eden yok!Buüzerinde durulmaya değer bir hâl.Böyle giderse trend diye neleri yuttururlar! Rüzgâr durup hevesimiz kalmadığında da iş işten çoktan geçmiş olur.

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tam zamanında geldi kente...Şimdi'ye gidilir mi, üç saat salonda kalınır mı diye düşünüp taşınırken, işte sinema salonunda film seyretme havası!..de vizyondan kalkmadanyakalamalıyım.