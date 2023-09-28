Konu önemli...Öyle entipüften bir güncellik sanıyorsanız, yanılırsınız...Batı politik sahnesinde çekirdekten siyasetçilerin yerlerineveyagelişinin ardında gözlerden saklanan gerçeği sorgulamak zorundayız.

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Tablo net...Yatırım bankacılığı ve para yönetiminin gözde şirketiBirleşik Krallık Başbakanlığına Hint kökenli eski çalışanı Rishi Sunak'ımalum.Şimdi de Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Syriza'nın başına eski bir Goldman Sachs çalışanı, armatörlükten milyarder ve kendisi gibi bir erkekle evli ABD vatandaşıgetirildi.İstediğiniz kadar "Parti kongresinde seçildi" diye kendinizi kandırın...Lakin...sandığımız coşkulu tercihlerin aslında birolduğunu;düşünme zamanı geldi geçiyor.

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Doğrudan bürokratik atamalar meselesi ise elbette daha çarpıcı...Bugüngörevyapan Goldman Sachs ve diğer güçlüyatırım şirketleri eski çalışanlarını listelesek,bu köşe yetmez.Ha! Unutmadan...Yeni Merkez Bankası Başkanımızda mesleğine ilk olarak Goldman Sachs'ta başlamıştı...

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Şimdi Yunan ve Avrupa solundabakıp...Üç gün içinde bir öyle bir böyle konuşmalarını ve çark edişlerini değerlendirip...Hatta yoksa "Mitomanik birini mi seçtik?" şüphelerine kapılıp...Bu iş nasıl oldu yahu, diye dövünenler var.Büyük harfle yazayım da belki bazılarınız görüp utanır: EMEK diyorum, emek!Emeğin meseleleri yerine ne kadar kıytırık mesele varsa, onun peşinden koşan kuklalara çevrildiniz.Şimdi ne kadar ağlasanız boş...

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Niye Avrupa dergileri ısrarla Putin'i çar, Erdoğan'ı padişah olarak resmediyor sanıyorsunuz...

Çünkü global siyasetin yeni çizgisi: Üfürükten bir sahne oyunu...

"Kitleler sahnedekilerle oyalanırlar, biz kulisten idare ederiz" diye düşünüyorlar.

Öyle mi olacak, gerçekten?

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NOT DEFTERİ

Her şeydeki erozyon sürüyordu, ağır ağır düşen psikolojik bir çığ onları aşağı sürüklüyordu. (J. G. BALLARD / Gökdelen)