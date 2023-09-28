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HAŞMET BABAOĞLU
Emek nedir unutan sola müstahak!

Emek nedir unutan sola müstahak!

28.09.2023, Perşembe
Konu önemli...
Öyle entipüften bir güncellik sanıyorsanız, yanılırsınız...
Batı politik sahnesinde çekirdekten siyasetçilerin yerlerine "sahne figürlerinin" veya para uzmanlarının gelişinin ardında gözlerden saklanan gerçeği sorgulamak zorundayız.

***

Tablo net...
Yatırım bankacılığı ve para yönetiminin gözde şirketi Goldman Sachs "çocukları"nı birer ikişer Avrupa siyasetine serpiştiriyor...
Birleşik Krallık Başbakanlığına Hint kökenli eski çalışanı Rishi Sunak'ı "atamıştı", malum.
Şimdi de Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Syriza'nın başına eski bir Goldman Sachs çalışanı, armatörlükten milyarder ve kendisi gibi bir erkekle evli ABD vatandaşı Kasselakis getirildi.
İstediğiniz kadar "Parti kongresinde seçildi" diye kendinizi kandırın...
Lakin...
"Seçimlerimiz" sandığımız coşkulu tercihlerin aslında bir "ürün" olduğunu; trendlerin işleyiş biçimini düşünme zamanı geldi geçiyor.

***

Doğrudan bürokratik atamalar meselesi ise elbette daha çarpıcı...
Bugün AB'nin politik bürokrasisinin tepe noktalarında görev yapan Goldman Sachs ve diğer güçlü yatırım şirketleri eski çalışanlarını listelesek, bu köşe yetmez.
Ha! Unutmadan...
Yeni Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan da mesleğine ilk olarak Goldman Sachs'ta başlamıştı...

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Şimdi Yunan ve Avrupa solunda Kasselakis'in hallerine bakıp...
Üç gün içinde bir öyle bir böyle konuşmalarını ve çark edişlerini değerlendirip...
Hatta yoksa "Mitomanik birini mi seçtik?" şüphelerine kapılıp...
Bu iş nasıl oldu yahu, diye dövünenler var.
Cevap net...
Müstahaksınız...
Hak ettiniz yani...
Çünkü emek denilen şeyi unuttunuz.
Büyük harfle yazayım da belki bazılarınız görüp utanır: EMEK diyorum, emek!
Emeğin meseleleri yerine ne kadar kıytırık mesele varsa, onun peşinden koşan kuklalara çevrildiniz.
Şimdi ne kadar ağlasanız boş...

***

Niye Avrupa dergileri ısrarla Putin'i çar, Erdoğan'ı padişah olarak resmediyor sanıyorsunuz...
Çünkü global siyasetin yeni çizgisi: Üfürükten bir sahne oyunu...
"Kitleler sahnedekilerle oyalanırlar, biz kulisten idare ederiz" diye düşünüyorlar.
Öyle mi olacak, gerçekten?

***


NOT DEFTERİ
Her şeydeki erozyon sürüyordu, ağır ağır düşen psikolojik bir çığ onları aşağı sürüklüyordu. (J. G. BALLARD / Gökdelen)

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