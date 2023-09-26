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HAŞMET BABAOĞLU
Çocuklar maskeye karar vermişlermiş!..

Çocuklar maskeye karar vermişlermiş!..

26.09.2023, Salı
Cuma günü okula kızımı almaya gitmiştim.
Yan sınıfında anaokulu öğrencileri var; öğretmenin kapı önünde bekleyen velilere hitabı dikkatimi çekti.
"Ben öğrencilerimle konuştum" dedi öğretmen; "Pazartesiden itibaren maske takmaya karar verdik."
Yahu bahsettiği çocuklar beş yaşında, "Bunu velilere sormadan nasıl yapabilirim?" diye sormaz mı insan? "Biz karar verdik" ne demek?
Bu yaklaşımın devamı "Çocuklar aileye ait değildir, kamuya aittir" noktasına çıkmaz mı Haşmet Bey?
Beni şaşırtan tek bir veli dışında kimsenin karşı çıkmaması...
Çok acı...
Uslu uslu söylenenlere uyarsak, rahatımız bozulmaz diyerek boyun eğdiğimiz şeylerle nereye kadar?
Taviz tavizi doğuruyor, geriye hakiki bir hayat kalmıyor.

***

Yukarıdaki sözler bir okurumun dün sabah attığı mesajdan...
Endişesi ve itirazında yerden göğe haklı...
Fakat geçen hafta benzer ne çok şey duydum çevremden...
Bir kesim var...
Bir yerlerden "Yüzünüzde astronot başlığıyla dolaşın" söylentisi üfürülse hemen kabul edecek bir kesim...
Tabii bir de "Yeni bir pandemi gelecek, toplumsal hareketlilik kısıtlanacak" beklentisiyle ellerini ovuşturanlar var.
Neden?
Çünkü bu sefer kapanmaların ekonomik etkisinin altından kalkamaz, iktidar devrilir diye düşünüyorlar; böyle insafsız, kendinden bihaber tipler...

***

Ama beni esas tedirgin eden genç insanların çoktan bozulmuş ruh hâlleri...
Geçen gün 20'lerinin başlarında bir gençten bahsettiler.
Hastalık kapma korkusuyla üç yıldır üniversiteye sadece dört kez uğramış.
Bu yıl gitmeye kararlıymış, hazirandan beri kendini buna hazırlıyormuş ki...
"Ekim ortası yeni pandemi gelir" söylentileriyle dağılmış çocuk.
Şimdi "Öğrenimi bırakır, evde otururum" diyormuş.
Arkadaşlarına bu ruh hâlini sordum. Gülümsediler ama pek de farklı düşünmediklerini sezdim.
Zaten pandemiden beri çok sık dezenfekte ettiğinden içlerinden birinin elleri yara oldu...

***

Gaz verilen atmosferin insan ruhu üzerindeki etkilerinin farkında mıyız?
Hadi diyelim ki, 60 yaş üstünü gözden çoktan çıkarmıştık, dünya bunun için bastırıyor sanki...
Ama genç ruhları içine soktuğumuz endişe çukurunu derinleştirmenin kime ne faydası var?

***


NOT DEFTERİ
Rahat bir uyku her şeyi düzeltir diyordum, fakat rüyaları hesaba katmamışım. (A. H. TANPINAR / Suat'ın Mektubu)

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