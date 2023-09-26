Cuma günü okula kızımı almaya gitmiştim.Yan sınıfında anaokulu öğrencileri var; öğretmenin kapı önünde bekleyen velilere hitabı dikkatimi çekti.dedi öğretmen;Yahu bahsettiği çocuklar beş yaşında,"Bunu velilere sormadan nasılyapabilirim?" diye sormaz mı insan? "Biz karar verdik" ne demek?Bu yaklaşımın devamı "Çocuklar aileye ait değildir, kamuya aittir" noktasına çıkmaz mı Haşmet Bey?Uslu uslu söylenenlere uyarsak, rahatımız bozulmaz diyerek boyun eğdiğimiz şeylerle nereye kadar?Taviz tavizi doğuruyor, geriye hakiki bir hayat kalmıyor.

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Yukarıdaki sözlerdan...Endişesi ve itirazında yerden göğe haklı...Fakat geçen hafta benzer ne çok şey duydum çevremden...Bir kesim var...Bir yerlerdensöylentisi üfürülsehemen kabul edecek bir kesim...Tabii bir de "Yeni bir pandemi gelecek, toplumsal hareketlilik kısıtlanacak" beklentisiyle ellerini ovuşturanlar var.Neden?Çünkü bu sefer kapanmaların ekonomik etkisinin altından kalkamaz, iktidar devrilir diye düşünüyorlar; böyle insafsız, kendinden bihaber tipler...

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AmaGeçen gün 20'lerinin başlarında bir gençten bahsettiler.Hastalık kapma korkusuyla üç yıldır üniversiteye sadece dört kez uğramış.Bu yıl gitmeye kararlıymış, hazirandan beri kendini buna hazırlıyormuş ki...söylentileriyle dağılmış çocuk.Şimdidiyormuş.Arkadaşlarına bu ruh hâlini sordum. Gülümsediler ama pek de farklı düşünmediklerini sezdim.Zaten pandemiden beri çok sık dezenfekte ettiğinden içlerinden birinin elleri yara oldu...

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Gaz verilen atmosferin insan ruhu üzerindeki etkilerinin farkında mıyız?

Hadi diyelim ki, 60 yaş üstünü gözden çoktan çıkarmıştık, dünya bunun için bastırıyor sanki...

Ama genç ruhları içine soktuğumuz endişe çukurunu derinleştirmenin kime ne faydası var?

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NOT DEFTERİ

Rahat bir uyku her şeyi düzeltir diyordum, fakat rüyaları hesaba katmamışım. (A. H. TANPINAR / Suat'ın Mektubu)