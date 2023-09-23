hepsi aynı anda kamuyagörüşlerini püskürtüyor.Lafta hepsi çok demokrat, çok Atatürkçü; aynı anda hem "dünyalı" hem de vatansever...AmaErmenistan'ın işgalci tutumuna; kardeş Azerbaycan'ın haklı davasına dair bir sözlerine rastladınız mı?Hayır!Göremezsiniz...Disney'e bile şirkettenaldıktan sonra sallamaya başladıklarını anlamışsınızdır.Hâlâ bu tayfaya laf anlatmaya çalışan medyacılar var, gülünç buluyorum.Bütün bunlar bizeolsun!

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Geçen gün, "Bize okullarda'nı öğrettiler ama dünya parasistemini kuranhiç bahsetmediler" diye yazdımya...Lise ve üniversite yıllarımı kastetmiştim...Tarih doçenti dostum mesaj attı: "Abi, okulda Yalta Konferansı'nı öğrendiysen şanslısın!" Düşündüm, haklı! Lisedeki hocamız emekli deniz subayıydı ve o sayede bu şansı yakalamıştık.Dostum sonra ne dedi dersiniz?Kaç kuşak öyle bir eğitim zayiatı ki, birdaha toparlanamaz.

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Instagram'da bir kullanıcı...Çok dertli...Poz veremiyormuş...Kamerayı kendisine tutan arkadaşına bağırıyor:Biliyor çünkü...Neşeli olup olmadığın kimseyi ilgilendirmiyor mesela; pozun neşeliyse, dünyalar yıkılıyor.

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Gazetedeki masamın üzerinde İbrahim'in (Tenekeci) yeni kitabı duruyor:Ara ara dönüp bakıyorum yazdıklarına...Anlattıklarının çoğu benim de tanıdığım insanlar ve hemhal olduğum eserler...Hemen her satırda durup kalıyorum.Sonra "Gelip geçiyoruz işte!" diye mırıldanıyorum kendi kendime...İbrahim kitabın girişinde yer alanbaşlıklı yazısının sonunda şöyle diyor: