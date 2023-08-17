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HAŞMET BABAOĞLU
İletişim değil bu, iletkenlik

İletişim değil bu, iletkenlik

17.08.2023, Perşembe
Okey abi, diyor, kapatırken teli...
O.K yani...
Yahu yakın zamana kadar "Tamam abi" derdi, ne oldu?
"Olur" derdi bazen.
"Anladım" derdi.

***

İliklerine kadar Anadolu kültürü taşıyan bu genç adamın da diline düştüyse hani, diyorum içimden...
Kafam da karışıyor zaten.
Mutabık mı benimle?
Söylediğimi onayladı mı yoksa geçiştirdi mi?
Konuştuğumuz konuyu zamana mı bıraktı?
"Kısa keselim, uzatmaya gerek yok" demiş olabilir mi?
Anlamak için sezgilerime kulak vermem gerekiyorsa, yanmışız demektir.

***

"Okey" demek her anlama(!) geliyor artık...
Her boşluğu doldurur, diye düşünülüyor.
Sessizlik anlarında, "okey" diyerek mevzuyu kapatıp lafı değiştirenler öyle çok ki...
Nispet bile yapılıyor bu kelimeyle...
Sosyal medyada birbirine "Okey mi canım?" diye laf sokuşturanları görmezden gelmek mümkün mü?

***

Ben niye takıldım şimdi?
Şundan...
Hiçbir kelime bir başka kelimenin eşanlamlısı falan değil.
Hiçbir deyim, bir başka deyimi tam olarak karşılamaz.
Bunlar dilbilim gerçeklerine uymadığı okullarda doğru sayılan yanlışlardır maalesef.
Hatta hiçbir cümle de tam olarak bir başka cümleyle aynı anlamı taşımaz.
Her kelime ve cümle tercihimiz beraberinde bir dünya tasavvurunu getirir.
Her deyim, bir kültürün bakış açısını taşır.
"Tamam!" dediğimizi düşünün, "Doğru!" dediğimizi, sonra "Anlaştık!" dediğimizi.
Hepsi de ne kadar derinden farklılar, değil mi?
Yani sabah akşam "okey" deyip geçebileceğimizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

***

Batı dillerindeki etimolojisi de tuhaf O.K'nin...
Çeşit çeşit kök iddiaları var.
Genel kabul "All Correct" deyişinin zaman içinde kısaltılmışı olması; "Doğrudur" demek yani...
TDK, "Tamam" diyelim istiyor...
Geçmiş olsun, kelime oraları çoktan geçti çünkü.
Biliyorum...
Anlaşıyoruz ya, diyeceksiniz...
Dünya değişiyor, bu kadar titizlik fazla, diyeceksiniz...
O.K...
Ama anlam gitgide kayboluyor.
İletişim değil bu, bana sorarsanız...
Gidişata bakıyorum...
Bu bir tür iletken madde olmak..

***


NOT DEFTERİ
Meşrûu müdâfaa, haddini bilmektir. Haddini bilmekse, edeptir. Haddini aşmak da kibirdir. (Ş. TEOMAN DURALI /
Omurgasızlaştırılmış Türklük)

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