Okey abi, diyor, kapatırken teli...Yahu yakın zamana kadar "Tamam abi" derdi, ne oldu?"Olur" derdi bazen."Anladım" derdi.

***

İliklerine kadar Anadolu kültürü taşıyan bu genç adamın da diline düştüyse hani, diyorum içimden...Kafam da karışıyor zaten.Konuştuğumuz konuyu zamana mı bıraktı?demiş olabilir mi?Anlamak için sezgilerime kulak vermem gerekiyorsa, yanmışız demektir.

***

demek her anlama(!) geliyor artık...Her boşluğu doldurur, diye düşünülüyor.Sessizlik anlarında, "okey" diyerek mevzuyu kapatıp lafı değiştirenler öyle çok ki...Nispet bile yapılıyor bu kelimeyle...Sosyal medyada birbirinediye laf sokuşturanları görmezdengelmek mümkün mü?

***

Ben niye takıldım şimdi?Şundan...Hiçbir deyim, bir başka deyimi tam olarak karşılamaz.Bunlar dilbilim gerçeklerine uymadığımaalesef.Hatta hiçbir cümle de tam olarak bir başka cümleyle aynı anlamı taşımaz.Her deyim, bir kültürün bakış açısını taşır.dediğimizi düşünün,dediğimizi, sonradediğimizi.Hepsi de ne kadar derinden farklılar, değil mi?Yani sabah akşam "okey" deyip geçebileceğimizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

***

Batı dillerindeki etimolojisi de tuhaf O.K'nin...

Çeşit çeşit kök iddiaları var.

Genel kabul "All Correct" deyişinin zaman içinde kısaltılmışı olması; "Doğrudur" demek yani...

TDK, "Tamam" diyelim istiyor...

Geçmiş olsun, kelime oraları çoktan geçti çünkü.

Biliyorum...

Anlaşıyoruz ya, diyeceksiniz...

Dünya değişiyor, bu kadar titizlik fazla, diyeceksiniz...

O.K...

Ama anlam gitgide kayboluyor.

İletişim değil bu, bana sorarsanız...

Gidişata bakıyorum...

Bu bir tür iletken madde olmak..

***



NOT DEFTERİ

Meşrûu müdâfaa, haddini bilmektir. Haddini bilmekse, edeptir. Haddini aşmak da kibirdir. (Ş. TEOMAN DURALI /

Omurgasızlaştırılmış Türklük)