Gözlerimiz parada...Enflasyonda...Ekonomide...Oradan mecal bulup kafamızı çevirsek, parmaklar hemen Ukrayna-Rusya Savaşı'nı gösteriyor.Geçen yüzyılın yol açtığı enkaz acaba yine ona özgü krizlerle ve "sade insan"ın hayatını mahvederek mi kaldırılacak?Ufukta büyükvar.

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Fakat unutuyoruz!ve bu yolla bütün dünyanın içine sıkıştırıldığı hapishaneyi unutuyoruz."Egemen Virüs" kitabının yazarı Donatella Di Cesare'nin tabiriylepandemide keşfetmiştik; unuttunuz mu?Oysabudan (sağlık, iklim patırtısı, üretim ilişkileri dönüşümü, vd.) ilerleyip kurgulanacak gibi görünüyor. Bu tezgâh alttan alta yürüyor.

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Bizler önce depreme, sonra da seçim sürecine odaklandığımız sıradabık bıklanmaya başlamışlardı.Gittiği her toplantıdasöyledi Gates.Devletlerin, bu kez farklı bir patojenden kaynaklanacak yeni pandemilere karşı yeni yatırımlarla hazırlanması gerektiğini söyledi.Gelelim geçen haftaya...toplandı ve "yeni pandemi ve sağlık sorunlarına karşı devletler üstü bir örgütlenme gereğinin aciliyeti"ni vurguladı.Daha önemlisi...Sağlığı tehdit eden bir küresel durum ortaya çıktığında idareyi ele almak üzerenın çıkartılmasını istedi.Yani sopayı aba altından bile değil, açıktan gösterdi.Ha bizim medya bu haberleri sevmiyor, ayrı konu...

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İlginç bir kavşaktayız.

Birçok ülkede aşıların yan etkileri konusunda dava dosyaları birikmeye başladı.

Ama öte yandan DSÖ ve "uzmanlar" kaldıkları yerden devam etmeye hazırlanıyorlar.

Malum, onlar yeniden kamusal alanın efendileri olursa, seçilmişlerin kıymeti harbiyesi azalacak...

Dünyaya yeni düzen getirmek isteyenler için iyi "numara", öyle değil mi?

Bakalım neler olacak, neler yaşayacağız?

Gözlerinizi açık tutun!

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NOT DEFTERİ

Bugün her şey gücün dalgalanmasıyla ağırlaşıyor. Yüzü yok, adı yok, adresi yok. Etkilenenlerin hissettiği rahatsızlık tam olarak onu bulmakta güçlük çekmekten. Sadece yaygın varlığı anlaşılıyor. (DONATELLA DI CESARE / Egemen Virüs-Kapitalizm Nefessiz Bırakır)