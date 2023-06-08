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HAŞMET BABAOĞLU
Cambazın virüsü

Cambazın virüsü

08.06.2023, Perşembe
Gözlerimiz parada...
Enflasyonda...
Ekonomide...
Oradan mecal bulup kafamızı çevirsek, parmaklar hemen Ukrayna-Rusya Savaşı'nı gösteriyor.
20. yüzyıl artığı krizler bunlar...
Geçen yüzyılın yol açtığı enkaz acaba yine ona özgü krizlerle ve "sade insan"ın hayatını mahvederek mi kaldırılacak?
Ufukta büyük ekonomik buhran ve büyük savaş var.

***

Fakat unutuyoruz!
Virüsü...
Sağlık manyaklığımızı ve bu yolla bütün dünyanın içine sıkıştırıldığı hapishaneyi unutuyoruz.
"Egemen Virüs" kitabının yazarı Donatella Di Cesare'nin tabiriyle "Olağanüstü yollarla korunsak bile gene de dramatik biçimde savunmasız olduğumuzu" pandemide keşfetmiştik; unuttunuz mu?
Oysa 21. yüzyıl bu "yol"dan (sağlık, iklim patırtısı, üretim ilişkileri dönüşümü, vd.) ilerleyip kurgulanacak gibi görünüyor. Bu tezgâh alttan alta yürüyor.

***

Bizler önce depreme, sonra da seçim sürecine odaklandığımız sırada Bill Gates ve tayfası bık bıklanmaya başlamışlardı.
Gittiği her toplantıda "yeni pandemilerin yolda olduğunu" söyledi Gates.
Devletlerin, bu kez farklı bir patojenden kaynaklanacak yeni pandemilere karşı yeni yatırımlarla hazırlanması gerektiğini söyledi.
Gelelim geçen haftaya...
Dünya Sağlık Örgütü toplandı ve "yeni pandemi ve sağlık sorunlarına karşı devletler üstü bir örgütlenme gereğinin aciliyeti"ni vurguladı.
Daha önemlisi...
Sağlığı tehdit eden bir küresel durum ortaya çıktığında idareyi ele almak üzere "küresel bir yasa"nın çıkartılmasını istedi.
Yani sopayı aba altından bile değil, açıktan gösterdi.
Ha bizim medya bu haberleri sevmiyor, ayrı konu...

***

İlginç bir kavşaktayız.
Birçok ülkede aşıların yan etkileri konusunda dava dosyaları birikmeye başladı.
Ama öte yandan DSÖ ve "uzmanlar" kaldıkları yerden devam etmeye hazırlanıyorlar.
Malum, onlar yeniden kamusal alanın efendileri olursa, seçilmişlerin kıymeti harbiyesi azalacak...
Dünyaya yeni düzen getirmek isteyenler için iyi "numara", öyle değil mi?
Bakalım neler olacak, neler yaşayacağız?
Gözlerinizi açık tutun!

***


NOT DEFTERİ
Bugün her şey gücün dalgalanmasıyla ağırlaşıyor. Yüzü yok, adı yok, adresi yok. Etkilenenlerin hissettiği rahatsızlık tam olarak onu bulmakta güçlük çekmekten. Sadece yaygın varlığı anlaşılıyor. (DONATELLA DI CESARE / Egemen Virüs-Kapitalizm Nefessiz Bırakır)

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