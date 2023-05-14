"Sabah.. Ah şükrederek çıkmak geceden!Ayak bastığım kıyı, yeniden doğuş.Sabah, beliren evim, bahçeler ve sen,Henüz uyuyan dallar, havalanan kuş."

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'nın "" şiiri böyle başlar, bilen bilir.Her okuyuşumda beni benden alan bir şiirdir.Şu dörtlüğünde durur, düşünür, anlattıklarının hasretini çekerim..."Bir yol başlıyor gibi, ümitli, rahat.Tanrım! bu sabah içim senin eserin:İyilik, teselliler, merhamet, şefkat..İçimde bir sabahın, o kadar serin."

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Ve şu dörtlük var ya...ve ancakbilip öğrendiğin ne varsa, minnetle, şükranla kucaklamana yol açar."Bu sabah gözlerimle okşadıklarım,Her şey, bütün tabiat, ağaçlar, dere,Ey bütün sevdiklerim ve sen ey Tanrım!Titrek elleri öpmek, kapanmak yere..."

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Şükür duygusunun içinden...Hiçbir sloganın tanımlamaya yetmeyeceği ama senin iliklerine kadar hissettiğin"le...

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gelir vatan sevgisi...Ama birbirini yiyen, adliyelerde miras davası dosyaları biriktiren akrabalarımız köklerimiz sanıyoruz...Ne kahredici bir yanılgı!Ama mahalledeki inşaata uygun arsa sanıyoruz, nasıl bir sersemlik!Oysa köklerimiz iyilikle dolu sabahlardadır, hep yeniden doğurur bizi...

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Hele şu hengame geçsin de...Modern "evrensel insan"; modern "yersiz yurtsuzluk" övgülerininortaya çıkan bir "" olduğunu konuşuruz...Saf toprağın yürüyüş parkuruna dönüştüğü, sabahlarımızın egzos dumanına boğulduğu hayatlarımızı konuşuruz...Konuşalım...

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Ve hepsi bir yana...Niye İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif "" der?Bunu mutlaka konuşalım...