Hapishanede intihar etti. Öyle kabul edildi yani. Yoksa öldürüldüğünü bilmeyen mi var.Ama şüpheyi kaldıracak yargı süreci de şüpheler uyandırdı.Bill Gates'ten Clinton'lara herkesin yakın dostuydu.Krallar, prensler, prensesler onun eline bakıyordu.nin başıydı.İnsan ticareti(!) yapan ünlü bir finansçıydı.dan bahsediyorum, anlamışsınızdır.Şimdi olayın üzerindeki küller yeniden aralanıyor.Bazı yabancı istihbarat analizcileri,söylüyorlar.Ya ortalık fena karışır.Ya da kafalar fena karıştırılır.

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ABD'li entelektüel ve aktivistyi hiç sevememişimdir.Dilbilimci yanına itiraz edecek hâlim yok.Lakin demokrasi yolunda dünyanın çileli ülkelerine her seferindeşeklinde yaklaşmasındakiapaçıktır.Bende hep şu soruyu uyandırmıştır: Bu adamın radikalliği bir arızanın örtüsü mü?Buyrun bakalım!..Wall Street Journal, Jeffrey Epstein'ın yazışmalarını yayınladı.Tabii hemen,demiş Chomsky.Epstein'ın sıkı fıkı ilişkiler kurduğu Batılı politikacı, işadamı, sanatçı, akademisyen yok gibi bir şey; o yüzden hemen aklımıza "kötü" şeyler getirmeyelim, diyeceksiniz...Lakin "Bu konu kimseyi ilgilendirmez" denilecek bir konu değil, o kesin!Dünyayı korkunç ve sapık bir şebeke pençesine almış;ve bu gerçeğin sürekli üzeri örtülüyor. Olmaz, olamaz!

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Tezgâhta "üretilmiş" siyasilerin de elbette gıdalar gibi birvar.Mesela Zelenski'nin süresi doluyor gibi...Ya kasa önüne çıkartıp ucuza satacaklar ya da çöpe gönderecekler.Birinin son kullanma tarihi yaklaşıyor, diğeri rafta öne çıkartılıyor gibi...

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Bir belgesel izliyorum...Konuşmacı, Thales, Anaksimandros ve diğer İyonya filozoflarını anlatıyor. Bir ara şöyle diyor:Bu mudur yani?Anadolu bu mu?Bilge kime deniyor?Vs.İşte böyle!