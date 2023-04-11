"Bizim içinçok önemlidir. Kıbrıs ve Mavi Vatan çok önemlidir."DSP Genel Başkanıbunları söylerken parmağıyla arkasındaki KKTC bayrağını da gösteriyor...Kemalo sırada Frenklerin "poker suratı" dedikleri "aklından geçenleri belli etmeyen" ifadesini korumaya çalışıyor...Zor fakat yanaklarındaki hafif kızarma hariç beceriyor gibi...Tam o sırada Aksakal şu can alıcı cümleyi ediyor:

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Birkaç gün önceki bu görüşmeyi ve yaşananları niye hatırlattığımı anlamışsınızdır...Yine de biraz daha açayım...Bazı arkadaşlar "yüzde birlik, hatta binde birlik oy oranı olan partilerin bile vitrine çekildiği bir seçim ortamı" diye yazıp çiziyorlar.OysaPeki vitrin için mi bütün bunlar? Hayır!Şunu bilelim; yalnız Türkiye değil, bütün dünya ve özellikle bölgemiz kavşağa geldi, dayandı.Seçimden hemen sonra olağanüstü bizi bekleyen büyük meselelerle kim, nasıl hesaplaşacak?Yenimı, bağımsızlıkyürüyüşüne devam etmek isteyenCumhur İttifakı mı?

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Olay budur...

Ve bu yüzden de yüzdeleri hesaplayıp durmak, "Yahu bu kadar çok partiyle seçim olur mu?" diye mızmızlanmak yanlıştır.

Hangi gelecekten yanasın?

Partiler yüzdelerle değil, bu soruya verdikleri cevaplarla ittifak yaptılar.

Yani Önder Aksakal'ın yukarıdaki sözleri bu seçimin temel hakikatidir...

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AK PARTİ LİSTESİNDE DEĞİŞİM

AK Parti listelerindeki yüzde 65 oranındaki değişim için Abdülkadir Selvi, "Abartılı olduğunu düşünüyorum" diye yazdı...

Ben az bile buldum...

Niye?

Birincisi...

Yeni adayları sanki sokaktan toplanıp gelmişler gibi düşünmenin âlemi yok, çoğunluk sokakta politika ve teşkilat tecrübesine sahipse, sorun yoktur.

İkincisi...

Dünyanın aslında üç yıl öncesine göre yüzde 80 değiştiğini görebiliyorsanız, iktidar partisinin vekil adayları elbette geniş ölçekte değişmelidir.

Ha! Mesele şu: Yeni gelenler geleceğin dünyasının farkındalar mı?..

Problem varsa, işte buradadır.