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HAŞMET BABAOĞLU
Bu seçimin hakikati

Bu seçimin hakikati

11.04.2023, Salı
"Bizim için vatan ve bayrak çok önemlidir. Kıbrıs ve Mavi Vatan çok önemlidir."
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bunları söylerken parmağıyla arkasındaki KKTC bayrağını da gösteriyor...
Kemal Kılıçdaroğlu o sırada Frenklerin "poker suratı" dedikleri "aklından geçenleri belli etmeyen" ifadesini korumaya çalışıyor...
Zor fakat yanaklarındaki hafif kızarma hariç beceriyor gibi...
Tam o sırada Aksakal şu can alıcı cümleyi ediyor: "14 Mayıs'ı bir önceki seçimlerden ayıran özellik, küresel emperyalist yapılarla kadim Türk milleti arasında bir seçim olduğudur."

***

Birkaç gün önceki bu görüşmeyi ve yaşananları niye hatırlattığımı anlamışsınızdır...
Yine de biraz daha açayım...
Bazı arkadaşlar "yüzde birlik, hatta binde birlik oy oranı olan partilerin bile vitrine çekildiği bir seçim ortamı" diye yazıp çiziyorlar.
Oysa olay yüzdelerin seçimi veya partiler gösterisi falan değil.
Peki vitrin için mi bütün bunlar? Hayır!
Şunu bilelim; yalnız Türkiye değil, bütün dünya ve özellikle bölgemiz kavşağa geldi, dayandı.
Seçimden hemen sonra olağanüstü bizi bekleyen büyük meselelerle kim, nasıl hesaplaşacak?
Yeni kolonyalizmin tatbikatlarına başlayan Batı Bloku'nun açık taşeronu muhalefet ittifakı mı, bağımsızlık yürüyüşüne devam etmek isteyen Cumhur İttifakı mı?

***

Olay budur...
Ve bu yüzden de yüzdeleri hesaplayıp durmak, "Yahu bu kadar çok partiyle seçim olur mu?" diye mızmızlanmak yanlıştır.
Hangi gelecekten yanasın?
Partiler yüzdelerle değil, bu soruya verdikleri cevaplarla ittifak yaptılar.
Yani Önder Aksakal'ın yukarıdaki sözleri bu seçimin temel hakikatidir...

***


AK PARTİ LİSTESİNDE DEĞİŞİM
AK Parti listelerindeki yüzde 65 oranındaki değişim için Abdülkadir Selvi, "Abartılı olduğunu düşünüyorum" diye yazdı...
Ben az bile buldum...
Niye?
Birincisi...
Yeni adayları sanki sokaktan toplanıp gelmişler gibi düşünmenin âlemi yok, çoğunluk sokakta politika ve teşkilat tecrübesine sahipse, sorun yoktur.
İkincisi...
Dünyanın aslında üç yıl öncesine göre yüzde 80 değiştiğini görebiliyorsanız, iktidar partisinin vekil adayları elbette geniş ölçekte değişmelidir.
Ha! Mesele şu: Yeni gelenler geleceğin dünyasının farkındalar mı?..
Problem varsa, işte buradadır.

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