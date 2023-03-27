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HAŞMET BABAOĞLU
Dünyadan habersiz bomboş bir muhalefet

Dünyadan habersiz bomboş bir muhalefet

27.03.2023, Pazartesi
Batı'nın parası buruşuyor, mali sistem çatırdıyor...
Herkes tedirgin...
Modern dünya için para demek, nefes alabilmek demek; yalandan da olsa siyaset yapabilmek demek, devletler arası barış düzeninin kör topal da olsa sürdürülebilmesi demek...
Para pul olursa, bankalar batarsa, yandı gülüm keten helva!

***

Şimdilik kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar...
Arka fonda batan bankalar görülüyor, önde Fed Başkanı "Bankacılık sistemimiz güçlüdür" diyor; inanan tek kişi yok!
ABD Hazine Bakanı biraz daha itidalli; "bankacılık sistemimiz makul bir çizgide işliyor" diyor.
Alman Şansölye "Avrupa bankacılık sistemi sağlamdır" diyor ve hemen ardından Deutsche Bank'ın sıkıntıları kamuoyuna açılıveriyor.
İsviçre önemli...
Hem Credit Suisse'i yerden toparlıyorlar, hem de herkesin gözünün içine baka baka şöyle bir açıklama yapıyorlar:
"ABD'deki çöküşler bizim sistemimiz için risk teşkil etmiyor." Açıklamayı görenler gülüyor tabii...

***

Tabloya bakan bir muhalif ahbabımız, whatsapp grubundan herkese mesaj çekiyor: "Durum buysa sistemden çıkma vakti gelmiştir... son istasyondayız, inen iner!"
Dayanamadım, yazdım: "O istasyona yaklaşıldığını çoktan fark edip valizlerimizi topladık ama kızdınız; yanlış mali politika diye köpürdünüz... Başka hangi iktidar bunu cesaretle yapabilirdi, söyle!"
Anladı mı, emin değilim.
Fakat gidiş, gidiş değil gerçekten de...
Ve bu gidiş dünyanın toptan dönüşümü demektir.
Tarih ise "böyle zamanlarda çıkış büyük bir savaşta bulunur" diye hatırlatıyor bize...

***

Türkiye belki ilk kez nisbeten sakin gözlerle izliyor Batı'daki sarsıntıyı...
Fakat insan bir de şu kadroya bakıp ister istemez dertleniyor:
Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu...
Dolara endeksli dünya mali sistemi üzerine dişe dokunur tek bir lafları oldu mu?
Fikirden falan vazgeçtim, laf diyorum...
Şu anda dünyada olup bitenler hakkında iki satırlık yorumları var mı yok!
Lacivert lafların arkasında saklanan bomboş bir zihin dünyası...
Para denildiği anda akıllarına sadece IMF gelen tipler...
Bu ülke böyle bir muhalefeti hak etmiyor; hele dünyanın şu döneminde...

***


NOT DEFTERİ
Be mübârekler, kırk paranızı emanet edemeyeceğiniz adamlara nasıl oluyor da kafanızı, düşüncelerinizi emanet edebiliyor, kendinizi emanet edebiliyorsunuz? ( TARIK BUĞRA / Firavun İmanı )

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