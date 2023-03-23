Bundan sonra ne olur?

Çok meşhur bir Çin hikâyesidir...Doğu Han Hanedanı sırasında bir vali, çeşitli kasaba ve köyleri ziyaret edip denetlemektedir.Vang Mi adlı bir yönetici, valinin yakınlara geldiğini duyunca gündüz vakti ziyaretine gider. Konuşurlar, anlaşırlar.Lakin akşam inince Vang Mi yanında 5 kilo altın hediyesiyle bir daha uğrar.Vali Yang Zen buna bozulur.Vang Mi, "Şimdi bu alacakaranlıkta kimsenin haberi olmaz" der.Yang Zen cevaplar:Vang Mi toparlanır ve utanç içindeoradan koşarak uzaklaşır...

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başlığıyla tanınan yukarıdaki meseli ŞiCinping, 6 Ocak 2017'de ÇKP MerkezKomitesi toplantısında anlatmıştı.Eminim, Çin lideri tekrar tekrar bu tarihi meseli zihninden geçiriyordur.Özellikle de son bir yıldır...Çünkü Batı bloku gündüz vakti Çin'e atıp tutuyor ama alacakaranlıkta hediyeler sunmaya kalkışıyordu.deniyordu vemesajlarına aldanmamakzordu. ( Bkz. Kazakistan olayları.)

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Çok büyük bir ülke olduğu için sıradan insanları Çin'in kıstırıldığına inandırmak kolay değil. Gerçeği görmek içinbakmak gerekiyor.Avustralya ve Japonya hızla militarize edildi.Daha önemlisi...Çok ince bir plan daha vardı...Sokaktaki adam farkına varmayabilirdi ama Pekin elitlerinin bu planı görmezden gelmesi affedilmez hata olurdu.

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Sonuç...Dünyaya karanlığın iyice çöktüğü vakitlerdeydik artık...Sonunda kendisine sunulan altını elinin tersiyle itti.Şi Cinping'in Moskova'ya gidişi budur.mesajını çok açık biçimde dostuna düşmanına verdi.Bundan sonra ne olur?Çok şey...

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Peki devler arasındaki yakınlaşmalar ve uzaklaşmalar trafiğine güven duyulur mu?

Hayır!

Çimenlerin zaten lafını bile etmem ama aslanlar da fillere asla güvenmemeli...

Saflık devirlerimiz geçsin, bitsin artık!

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NOT DEFTERİ

Ben öyle her şeye ikna olamayacak kadar yorgunum (F. KAFKA / Taşrada Düğün Hazırlıkları)