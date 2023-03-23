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HAŞMET BABAOĞLU
Bundan sonra ne olur?

Bundan sonra ne olur?

23.03.2023, Perşembe
Çok meşhur bir Çin hikâyesidir...
Doğu Han Hanedanı sırasında bir vali, çeşitli kasaba ve köyleri ziyaret edip denetlemektedir.
Vang Mi adlı bir yönetici, valinin yakınlara geldiğini duyunca gündüz vakti ziyaretine gider. Konuşurlar, anlaşırlar.
Lakin akşam inince Vang Mi yanında 5 kilo altın hediyesiyle bir daha uğrar.
Vali Yang Zen buna bozulur.
Vang Mi, "Şimdi bu alacakaranlıkta kimsenin haberi olmaz" der.
Yang Zen cevaplar: "Gök biliyor, yer biliyor, ben biliyorum, sen biliyorsun. Nasıl olur da kimsenin haberi olmaz dersin?"
Vang Mi toparlanır ve utanç içinde oradan koşarak uzaklaşır...

***

"Kendini bilen altını reddeder" başlığıyla tanınan yukarıdaki meseli Şi Cinping, 6 Ocak 2017'de ÇKP Merkez Komitesi toplantısında anlatmıştı.
Eminim, Çin lideri tekrar tekrar bu tarihi meseli zihninden geçiriyordur.
Özellikle de son bir yıldır...
Çünkü Batı bloku gündüz vakti Çin'e atıp tutuyor ama alacakaranlıkta hediyeler sunmaya kalkışıyordu.
"Rusya karşısında tarafsız kal" deniyordu ve "Avrupa tarafını bana bırak, çok istersen Asya tarafı sana hediyedir" mesajlarına aldanmamak zordu. ( Bkz. Kazakistan olayları.)

***

Ama bir yandan da kuşatılıyor Çin...
Çok büyük bir ülke olduğu için sıradan insanları Çin'in kıstırıldığına inandırmak kolay değil. Gerçeği görmek için Pasifik'teki nükleer denizaltılar ve üsler dahil nasıl bir saldırı tahkimatı yapıldığına bakmak gerekiyor.
Avustralya ve Japonya hızla militarize edildi.
Daha önemlisi...
Çok ince bir plan daha vardı...
Eninde sonunda Moskova ile Pekin'i kapıştırmak istiyordu Batı...
Sokaktaki adam farkına varmayabilirdi ama Pekin elitlerinin bu planı görmezden gelmesi affedilmez hata olurdu.

***

Sonuç...
Çin, bekledi bekledi...
Dünyaya karanlığın iyice çöktüğü vakitlerdeydik artık...
Sonunda kendisine sunulan altını elinin tersiyle itti.
Şi Cinping'in Moskova'ya gidişi budur.
"Rusya'nın yanındayız" mesajını çok açık biçimde dostuna düşmanına verdi.
Bundan sonra ne olur?
Çok şey...

***

Peki devler arasındaki yakınlaşmalar ve uzaklaşmalar trafiğine güven duyulur mu?
Hayır!
Çimenlerin zaten lafını bile etmem ama aslanlar da fillere asla güvenmemeli...
Saflık devirlerimiz geçsin, bitsin artık!

***


NOT DEFTERİ
Ben öyle her şeye ikna olamayacak kadar yorgunum (F. KAFKA / Taşrada Düğün Hazırlıkları)

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