Pandemi patlak verdi...dediler; dönüştürülmüş bir grip virüsü türünün yol açtığı salgınıUlus devletleri paniğe sevk edenler ortadan kayboldular.O sırada gerçeği haykırdıkları için sesleri bastırılan bilim adamları şimdi her şeyi bir bir ortaya döküyor...Ama

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Ardından ulus devletler bu kezyoluyla köşeye sıkıştırıldı...2008 krizinin etkisini bir türlü silememiş global finans ekonomisi derinden darbe aldı.Sistemin doğrudan merkez tarafından dönüştürülmesine başlandığı açıktı ama popüler iletişim kanalları başka hikâyeler anlattığından kimsea gelemiyordu...Hâlâ da öyle...

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Kitleler küçük meselelerle uğraştırılıyorlar.Meşgul olacak daha büyük mesele isteyenlere vede...Uzun zamandır (2014'ten beri) ince ince hazırlıkları yapılan bir kriz ve sıcak bir savaş verdiler: Ukrayna-Rusya Savaşı..."Hop n'apıyorsunuz?" diye başkaldıran devletleri dediye alttan alta tehdit etmeyi ihmal etmiyorlar.

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Şimdi Batı'nın finans düzeni kalelerinden (bankalar) sarsılıp yıkılmaya başladı...Teknik olarak birbirlerine bağlı olmalarını bir yana bırakın, tek tek kişiler olarak bile aynı tayfadanlar...Bankaların çöktüğüne emin miyiz?2020 yılında birdenbire dünyanın bütün sağlık sistemlerinin ve

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Hâlâ "büyük savaş" ne zaman diye soranlar var?

Çıkartırlar...

Ama bir okurumun dün attığı mesaj çok anlamlıydı...

"Uzun yıllar sonra tarihçiler şöyle yazarlar mı? 30 Yıl Savaşları 2019'un Aralık ayında Vuhan'da başladı, Mart 2020'de FED'in parasal genişleme politikasıyla hız kazandı?"

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NOT DEFTERİ

İnsan gözü denilen bir çift küçük noktada bazen ne büyük acılar birikebiliyor! (ERICH MARIA REMARQUE / Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)