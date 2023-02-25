Plazaların prens ve prensesleri nasılsınız bakalım? Tatsız değil mi?Mecnunu olduğunuzolmadı değil mi? Oysa siz onlarıniçeride üç gün kalıp giden kurtarmaekiplerine az hayranlık bildirileri döşenmediniz.Bazı arkadaşlarınız bir haftadır bulunduğum her ortamda şöyle dert yanıyorlar: "Adamlar çektiğimiz çilenin lafını bile etmeden siparişlerinin durumunu soruyorlar, yuh be! Söz açınca da hemen Ukrayna krizinden dem vuruyorlar."Öyledir.

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Almanların gerçekte savaşperest, vitrinde yeşilFinlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına "evet" denmesi mecburiyetinden söz ederken araya şu lafları sıkıştırdı:Bu sözler kayıtta kalmalı. Gün gelir yüzüne vurulur.

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Bir öğretmen sosyal medyada anlatıyordu: "Sınıfıma bir öğrenci geldi. Maraşlı. Burada akrabaları da yokmuş. Yanlarına alacak hiçbir şeyleri de yokmuş. Daha önce hiç İstanbul'a gelmemişler. Sordum,dedi."

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Tamam! Sağlam ve güzel evler yapalım artık...Tamam! Artık zemini iyi olmayan düzlüklere, verimli ovalara, dere yataklarına yerleşimler kurmaktan vazgeçelim...Ama hemenbahsine geçmek doğrumu, hiç emin değilim.Yamaçlar kesinkes doğal afetlerden korunaklı, sağlam zeminler değillerdir.Bunu heyelan yaşayan, sellerin çilesini çeken Anadolu insanı iyi bilir.Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yamaca yapılan evlerin deprem sonrası hallerine bakın, anlarsınız.Esas olan, nereye yaparsanız yapın doğru inşaat teknikleri ve malzemesi kullanmak.

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Bir jeolog şunu dedi, kulaklarımla işittim:Bu kendini ille de bilime yönettirme sevdasının sonunun kötü olduğunu şimdi kime anlatsam, bana bakıp "Bu adam bu kadar cahil olabilir mi?" diyecek içinden...Pandemiden beri kötü zamanlardayız.