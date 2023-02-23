, Batı'nın sermayeiçin güvenli bir liman olduğu fikrinin birhayal, açık bir kandırmaca olduğunuancak şimdi anladılar... Oralarda adetasoyguna uğradılar, paraları ellerindenalındı. İnanın bana,

***

'in geçen gün mecliste yaptığı konuşmasından bu müthiş sözler...Aslındaderin mesajlartaşıyor bu cümleler.Yalan mı?Fakat muhtemeldir ki, Putin'in bu tespitlerini okumadınız, işitmediniz.Çünkü size,başlıkları servisediliyor...Ya da "nükleer silahsızlanma anlaşmasının" askıya alınması üzerine,meşgul ediliyorsunuz...

***

Yine aynı konuşmadan Putin'in şu sözlerini de görmemiş, okumamış olabilirsiniz..."Batı, bütün kutsal kitapları hiçe sayarcasına, aklını kaybetmiş gibi,oluşturma peşinde koşuyor.Biz bu tehlikeden şanlı Rus halkını sonuna kadar koruyacağız."Emin olun, Rusya Devlet Başkanı'nın bu ifadesi nükleer silahlardan daha çok Batı'nın asabını bozuyor.Çünkübu nokta...

***

Şimdi bazılarınız içinden şöyle diyor olabilir: "Deprem acısının ve enkazının orta yerinde bize ne Putin'den; bize ne Ukrayna-Rusya meselesinden?"

Bu tepkiselliği anlarım ama yanlış...

Çok yanlış!

Çünkü 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle zirveye tırmanan bu kriz de bir başka depremler silsilesinin açılışıdır.

Uluslar, toplumlar, kültürler sarsılıyor.

Ukrayna krizi tam da bu sarsıntının göbeğinde yer alıyor.

Batı, büyük bir savaşa uzanan yeni pozisyonunu tahkim ediyor, Rusya direniyor.

Üzerinde durmamak mümkün mü?

***



NOT DEFTERİ

Kim daha ilerisini görürse, o diğerlerine söz geçirir. Akıllı bir insan için asıl övgüler, dostlarının beğenmeleri değil, düşmanlarının diş gıcırtılarıdır. (KEMAL TAHİR / Notlar-12)