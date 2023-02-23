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Haberler Haşmet Babaoğlu ‘Hiçbir sıradan vatandaşımız onlara üzülmedi’
HAŞMET BABAOĞLU
‘Hiçbir sıradan vatandaşımız onlara üzülmedi’

‘Hiçbir sıradan vatandaşımız onlara üzülmedi’

23.02.2023, Perşembe
"Rusya'yı bir gelir kaynağı olarak görüp genelde ülke dışında yaşamayı tercih edenler, Batı'nın sermaye için güvenli bir liman olduğu fikrinin bir hayal, açık bir kandırmaca olduğunu ancak şimdi anladılar... Oralarda adeta soyguna uğradılar, paraları ellerinden alındı. İnanın bana, sıradan Rus vatandaşları içinde hiç kimse bunların yabancı bankalardaki sermayelerini, yatlarını, saraylarını kaybetmiş olmalarına üzülmedi..."

***

Putin'in geçen gün mecliste yaptığı konuşmasından bu müthiş sözler...
Aslında Batı dışındaki bütün ülkelerin zengin seçkinleri ve "sade insanları" için derin mesajlar taşıyor bu cümleler.
Yalan mı?
Fakat muhtemeldir ki, Putin'in bu tespitlerini okumadınız, işitmediniz.
Çünkü size, "Putin'den Batı'ya yine nükleer tehdit" başlıkları servis ediliyor...
Ya da "nükleer silahsızlanma anlaşmasının" askıya alınması üzerine, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in üfürükten üzüntüleriyle meşgul ediliyorsunuz...

***

Yine aynı konuşmadan Putin'in şu sözlerini de görmemiş, okumamış olabilirsiniz...
"Batı, bütün kutsal kitapları hiçe sayarcasına, aklını kaybetmiş gibi, üçüncü bir cinsiyet oluşturma peşinde koşuyor. Kendi insanlarına yaptıklarına bakın, aileyi, kültürel ve ulusal kimliği yok ediyorlar. Biz bu tehlikeden şanlı Rus halkını sonuna kadar koruyacağız."
Emin olun, Rusya Devlet Başkanı'nın bu ifadesi nükleer silahlardan daha çok Batı'nın asabını bozuyor.
Çünkü yeni dünya düzeninin sinir uçlarından biri bu nokta...

***

Şimdi bazılarınız içinden şöyle diyor olabilir: "Deprem acısının ve enkazının orta yerinde bize ne Putin'den; bize ne Ukrayna-Rusya meselesinden?"
Bu tepkiselliği anlarım ama yanlış...
Çok yanlış!
Çünkü 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle zirveye tırmanan bu kriz de bir başka depremler silsilesinin açılışıdır.
Uluslar, toplumlar, kültürler sarsılıyor.
Ukrayna krizi tam da bu sarsıntının göbeğinde yer alıyor.
Batı, büyük bir savaşa uzanan yeni pozisyonunu tahkim ediyor, Rusya direniyor.
Üzerinde durmamak mümkün mü?

***


NOT DEFTERİ
Kim daha ilerisini görürse, o diğerlerine söz geçirir. Akıllı bir insan için asıl övgüler, dostlarının beğenmeleri değil, düşmanlarının diş gıcırtılarıdır. (KEMAL TAHİR / Notlar-12)

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