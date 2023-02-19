diyorsun...Hafif bir sarsıntı...Kucağında laptopla oturduğun yerden kalkmak bile gelmiyor.Karşı koltuktaki kedin yerinden bile kıpırdamıyor.Patlamalar neyin nesi peki? Onu belki hiç anlayamayacak, öğrenemeyeceksin.Balkona çıkıp cep kameranla fotoğraf çekmeye kalktığın anda tavan, zemin, duvar; hepsi birbirine karışıyor.

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Geçen günçok sayıda video izledim.Yukarıda anlattığım sahneler de izlediklerimden bir derleme...Gölcük depreminde ben de aynı şeyi yaşamıştım.Ve evet, kedin yattığı yerden başını bile kaldırmaz.diye sorgularsın içinden...Ama mesela şu da aklına gelir...Ege'de 6 büyüklüğünde bir depremin bir gün öncesinde bahçeden evine girende inkâr edecek durumun yoktur ya...Nasıl da çılgın gibi oradan oraya gidip geliyorlardı.İlaçlamaya kıyamamıştın.Deprem sırasında ve sonrasında ortadan kaybolmuşlardı.

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Çin'de bunun için kurulmuş ve özellikle yılanlarla kontrollü deprem çalışılan laboratuvarlar var.Ama hâlâ bu konuda bilimsel bakımdan elle tutulur bir sonuca ulaşılmış değil.Hepimizin anlamaya yanaşmadığımız şey şu...İstediğimiz kadar kızalım, bir kezliğinegördüğümüz veyaşahitlik etmeye kalktığımız şeylerfillerin,tavukların, köpeklerin ve kuşların sürülerhalinde kıyıdan kaçtıklarınıyoktu.Bilim için sorun şurada: Bu görgü şahitliğinin tamamı yıkımdan sonraya aitti. Yaniedilmişlerdi!Belki bilimi bilim adamlarına bırakıpzamanıdır.

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Ya insanlar?Berlin Üniversitesi'nden Profesör Helmut Tributsch, "Yılanlar Uyandığında" adını verdiği kitabındaöncesindeki tarihsel kayıtlara dikkat çekiyor:Zihnimdeki bütün kişisel deprem hatıralarımada uydu bu...Lakin sonra, "Ta 1755'teki deprem öncesi günlükler ve diğer belgeler bize ne anlatabilir ki?" dedim ve konuyu kapattım.Doğru mu yaptım, emin değilim.