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HAŞMET BABAOĞLU
2023 nasıl geçecek?

2023 nasıl geçecek?

30.12.2022, Cuma
Takvimlerini ilahi işaretlerden koparmış toplumların...
İçinde geleneğin derinliklerine ve kalplerimize dair en ufak bir iz taşımayan günlere, aylara, yıllara bağlanmış toplumların acıklı deliliği işte!
İçi boş, matematiği zayıf, saçma sapan bir takvimin karşısında yelkenleri indirmiş, bekleşiyoruz...

***

Gülünç de bir yandan...
31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece bir sıçrama anı olabilir mi?
Bir yıl gerçekten biter, öbürü başlar mı?
Neden durup dururken sırf takvimden bir yaprak düşüyor diye değişim başlasın?
İş güç düzenimizi feda ettiğimiz bu takvim o kadar yükü taşıyabilir mi?

***

Tabii ki esas hikâye bu değil...
Esas hikâye, başlangıçlara inanma isteğimiz...
Değişmek istiyoruz.
Berbat hayatlarımızı, sıkıntılarımızı, hatalarımızı geride bırakmak istiyoruz.
Silkelenmek, toparlanmak, yenilenmek istiyoruz.
Bunun için "başlangıç"lara ihtiyacımız var.
Bir kapıdan çıkıp diğerinden girer gibi...
Geçişlere...

***

Püf noktası şurası ki...
Armut pişsin ağzıma düşsün istiyoruz.
Yeni ne varsa, hayatımıza gökten zembille gelsin...
Madem "yeni yıl"mış...
Biz kıpırdamadan o her şeyi halletsin!
Var mı öyle yağma, hayatta?
Yok!
Olduğuna, olacağına global ayinlerle inanmaya çalışıyoruz işte!
Her yıl bu tarihlerde delirip saçmalıyorsak bundan...

***


ASTROLOJİ BİLDİĞİMİZ GİBİ
Bu ayın gözdesi astrologlar tabii...
Ama onların da kendilerini değiştirmeye, söylemlerine azıcık akılcı bir çekidüzen vermeye hiç niyetleri yok sanki...
Hâlâ "Şu burçlar yeni yılda yatırımlarına dikkat etsinler" diyorlar mesela...
Ne yatırımı yahu?
Bu yıldızlar borsacı mı, emlakçı mı, neyin nesi?
Sonra geçen gün gördüm, tanınmış bir astrolog "Yeni yılda şu, şu burçlar yurtdışında yaşama planlarını hayata geçirecekler" diyordu.
Yıldızlar sadece üç dört bin kişinin işine mi etki ediyor, anlamıyorum.
Youtube videolarının altındaki izleyici yorumları da üzüyor insanı.
Birisi "Geçen yıl her dediğinizi yaptım, hepsi olacaktı ama araya insanlar girdi, olmadı" yazmış.
Yazık!
Astroloji araya insanların gireceğini hesap edemiyor mu? (Buraya göz kırpma emojisi mi koymalı, ne yapmalı, bilemedim.)

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