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HAŞMET BABAOĞLU
Evita

Evita

25.12.2022, Pazar
"Sınıflar değil, sadece tek bir sınıf bulunsun; çalışanlar...
Hepimiz birimiz ve birimiz hepimiz için olsun; çocuklarınki dışında başka hiçbir ayrıcalık olmasın...
Hiç kimse olduğundan daha fazla veya olabileceğinden daha az hissetmesin...
Hepimiz bu ortak kaderin yazarı olalım."

***

Hıristiyan olmayan birilerinin dahi aklına kazınmış bir Noel mesajı varsa, budur.
Benim için öyledir mesela...
Geçen yüzyılın çok tanınmış ama bana sorarsanız, pek de bilinmeyen kadın politik kahramanlarından birinin, Eva Maria Duarte de Peron'dan söz ediyorum.
1919 yılında evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen, annesi ve üç kardeşiyle birlikte hayat mücadelesi verirken 17 yaşında Buenos Aires tiyatrolarından birinde hizmetçi rolüyle sahne hayatına başlayan Eva'dan...

***

15 Temmuz 1944 depreminden zarar görenler için yapılan yardım gecesinde dönemin Çalışma Bakanı olan Albay Juan Peron'la tanışmıştı.
Henüz 25 yaşındaydı genç kadın. Fakat aynı yıl gerçekleşen darbede Peron'un tutuklandığını haber alınca bir çırpıda işçileri örgütleyip grevler düzenleyecek kadar becerikliydi.
Geleceği o zaman belli olmuştu. Sonra evlendiler.
1946'da Peron Başbakan oldu.
Eva ise halkın sevgilisi...

***

Şimdi diyeceksiniz ki, biliyoruz bunları...
Tabii müzikalini veya filmini izlemişsinizdir: Evita...
Şimdi de çok yeni ve popüler bir dizide mumyalanmış naaşının başına gelenleri izlemeye başladınız. Dizinin adı: Azize Evita (Santa Evita).
Lakin onu tanıdığınıza eminsiniz ya, işte o konuda yanılıyorsunuz...
Global oligarşi ve onun popüler kültürü gerçekleri "anlatarak" örter.
Bütün bildiğiniz, sarışın, tatlı tatlı gülümseyen ve halkın azize yerine koyduğu genç bir kadın.
Bir de içinden politika geçen bir aşk hikâyesi...

***

Gerçekten ne yapmıştı bu kadın?
Yoksullarla arasındaki bağ neden bu kadar sağlamdı?
Niye hâlâ bu kadına âşık milyonlar var Arjantin'de? (Maradona ile Messi arasındaki fark da burada.) Evita 33 yaşında gitti bu dünyadan.
O son nefesini verirken hiç sıkılmadan "Yaşasın kanser!" diye bağırıp duran geniş bir kesim de vardı, bunu da öğrenin...
Cuntacı askerler cenazesini onlarca yıl halktan sakladılar, mezarı bilinemedi.
Ve ondan sonra her şey ve elbette Peron da çürüyüp bozuldu, tükendi.

***

Ne diyordu Noel mesajında Evita?
"Bütün imtiyazları üzerinde toplamış oligarşilerin ve mülksüz yoksulların olduğu hiçbir yerde sevgi yeşermez!"
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