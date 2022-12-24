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Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi notları: Yeşillik nereden?
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi notları: Yeşillik nereden?

Cumartesi notları: Yeşillik nereden?

24.12.2022, Cumartesi
Dünya kamuoyu denilen şey artık gerçeklerin içine asla nüfuz edemediği kolektif bir boşvermişlikten ibaret...
Elon Musk, müthiş dosyalar açıyor;
Pentagon'un, FBI'ın, Beyaz Saray'ın, eski Twitter yönetiminin sansür numaralarını bir bir sergiliyor.
Pentagon'un yaptıkları basbayağı Twitter üzerinden "psikolojik harp operasyonu" sayılmalı...
Ama kimin umurunda? Kamuoyunda tık yok! Birkaç Twitter kullanıcısı, birkaç gazeteci kendi kendine söyleniyor.
Bu gidiş çok fena!

***

Gazetelerde görmüşsünüzdür; CENTCOM komutanlarından biri yine demeç vermiş: "Suriye'de Türkiye'yi engellemeliyiz." Malum, Twitter sansür dosyalarından CENTCOM skandalı da çıktı. Adamlar, eski Twitter yönetimiyle anlaşıp liste oluşturmuş ve bir yığın Arapça yazan hesaba mavi tik dağıtmışlar.
Ne için? Kuzey Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'de Amerikan propagandası yapsınlar diye...
Yerinden haber aktarıyor sandığımız bu hesaplarda bir "Amerikan hesabı" varmış yani...
Peki haberiniz var mı bu yeni gelişmeden? Yok!
Önemli haberler kaynayıp gidiyor.

***

Dün sabah TV'yi açtım.
Kanallar arka arkaya işadamlarına bağlanıp asgari ücret hakkında fikirlerini soruyor. Fikir demek doğru mu, emin değilim. Çünkü çoğu ağlıyor. Çünkü bu şirket bilançolarındaki işgücü maliyetini olumsuz yönde etkileyecekmiş...
Konuşanlar da yılı ultra kârla kapatacak sektörlerden...
Kriz hepimiz için kriz. Bu açık. Ama yoksul çalışanların yükü daha ağır.
Şu konuda umutsuzum ama yine de söyleyeyim. İşveren kesiminde bir zihniyet devrimi ihtiyacı büyüyor. Her problemde gözlerini çalışan sayısına dikmekten vazgeçmeliler.

***

Markete girdim. İndirim tezgâhında kuruyemiş paketleri var. Çok ünlü bir markanın paketleri. Karışık kuruyemiş yazan, 180 gramlık paket 51 lira. Buymuş indirim! Evde paketi açtım. Karışık bir şey yok. Leblebinin içine birkaç antepfıstığı, birkaç badem atmışlar, o kadar! Daha beteri şu. Hepsi bayat! Çöpe attım.

***

Kuruyemiş dedim ya...
Galiba antepfıstığını unutmak gerek. Öyle pahalandı ki, akıl ermez. Bu gidişle mücevher zincirlerinde satılacağını düşünüyorum.
İyi de baklavacılar ve künefecilerdeki yeşillik nereden geliyor acaba?
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