Dünya kamuoyu denilen şey artıkten ibaret..., müthiş dosyalar açıyor;Pentagon'un, FBI'ın, Beyaz Saray'ın, eski Twitter yönetiminin sansür numaralarını bir bir sergiliyor.Pentagon'un yaptıkları basbayağı Twitter üzerindensayılmalı...Ama kimin umurunda? Kamuoyunda tık yok! Birkaç Twitter kullanıcısı, birkaç gazeteci kendi kendine söyleniyor.Bu gidiş çok fena!

***

Gazetelerde görmüşsünüzdür; CENTCOM komutanlarından biri yine demeç vermiş:Malum, Twitter sansür dosyalarından CENTCOM skandalı da çıktı. Adamlar, eski Twitter yönetimiyle anlaşıp liste oluşturmuş ve bir yığın Arapça yazan hesaba mavi tik dağıtmışlar.Ne için?Yerinden haber aktarıyor sandığımız bu hesaplarda birvarmış yani...Peki haberiniz var mı bu yeni gelişmeden? Yok!Önemli haberler kaynayıp gidiyor.

***

Dün sabah TV'yi açtım.Kanallar arka arkayaFikir demek doğrumu, emin değilim. Çünkü çoğu ağlıyor. Çünkü bu şirket bilançolarındaki işgücü maliyetini olumsuz yönde etkileyecekmiş...Konuşanlar da yılıkapatacak sektörlerden...Kriz hepimiz için kriz. Bu açık. Ama yoksul çalışanların yükü daha ağır.Şu konuda umutsuzum ama yine de söyleyeyim.Her problemde gözlerini çalışan sayısına dikmekten vazgeçmeliler.

***

Markete girdim.Çokünlü bir markanın paketleri. Karışıkkuruyemiş yazan, 180 gramlık paket 51lira. Buymuş indirim! Evde paketi açtım.Çöpe attım.

***

Kuruyemiş dedim ya...Galibaunutmak gerek. Öyle pahalandı ki, akıl ermez. Bu gidişledüşünüyorum.İyi de baklavacılar ve künefecilerdeki yeşillik nereden geliyor acaba?