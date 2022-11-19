19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi notları: Şimdiden geçmiş olsun!
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi notları: Şimdiden geçmiş olsun!

Cumartesi notları: Şimdiden geçmiş olsun!

19.11.2022, Cumartesi
Sürekli "Liderler şöyle yaptı, Dışişleri Bakanları böyle konuştu" diyerek G20 zirvesini kapattık...
Olay bundan ibaret miydi? Hayır!
Bu zirvenin ajandasının baş maddesi "global sağlık mimarisi"nin inşasıydı. Çok ciddi kaynaklar dışında açın bakın haberleri, ne göreceksiniz Neredeyse hiçbir şey...
Peki G20 ülkelerinin "ortak pandemi fonu" konusunda anlaştıklarından haberiniz var mı? Yok!
Oysa bu karar her şeyden önce yeni vergiler tesisi demektir.
Onu da geçtim, bütün ülkelerin yeni pandemilerin geleceğinden emin olması demektir.
Ajandanın ikinci önemli maddesi neydi? Dijital dönüşüm. Bunu konuştuk mu? "Sade medya izleyicisi" olarak bundan haberiniz var mı? Yok!
O halde, herkese şimdiden geçmiş olsun!

***

Dijital işleri ve sosyal medyayı iyi bilen bir arkadaşımdan gelen mesaj: "Yahu bu Elon Musk gerçekte Twitter'a kayyum olarak mı gönderildi?" Şahane bir tespit...
Bir başka mesaj da şu: "Musk ve arkasındakiler, kozmik odadan esas datayı alıp çıkacaklar."
Dün ortalık karıştı Twitter'da...
Çalışanların yüzde 75'i istifa etti deniyor. Twitter ofislerine giriş yasaklandı, giriş kartları iptal edildi.

***

İşler sarpa sarıp içinden çıkılmaz hale geldiğinde, daha fazla zorlamanın anlamsızlığını vurgulamak için "O halde sabaha kadar dans!" denir, gülünürdü bir zamanlar...
Sosyal medyaya bakarsanız, dünya tam da böyle artık: Dans, dans, dans...
Dünya genelinde 1 milyar aktif katılımcısı olan Tiktok'ta dans etmeyen yok gibi. (Tabii ona dans demek de doğru mu, emin değilim.)

***

Yeni yapılan yüz küsur dairelik bir site ilan vermiş: "Mahalle ruhunu yaşatmak için..."
Geçti o iş! Mahallede yok "mahalle ruhu!" Sıkıntıyı eskiye özlemle aşamayız. Yeni durumu yeni baştan ele almak gerek...

***

Dünya Kupası sayesinde anladık ki, Avrupa'da ırkçılık seviyesinde bir Katar karşıtlığı var. (Yani sadece bizde belli bir kesime ait kolektif bir duygu durumu değilmiş!)
Gelelim, şu malum soruya: Katar'da Dünya Kupası olur mu? Olmaz. Sadece Katar'da değil, nabzı futbolla atmayan herhangi bir Avrupa ülkesinde de olmaz!

***

Geçen gün gözümle gördüm, yaşadım: Küçük külahta patates kızartması 28 liraydı. Avucuma döktüm patatesleri, doldurmadılar. Alışmak zor yeni dünyaya...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Unuttuk mu? 18.11.2022 Cuma
Dünya ‘boşluk’la konuşuyor! 17.11.2022 Perşembe
Öfkeliyiz, öfkemizi saklamayacağız! 15.11.2022 Salı
Olan “sade insan”a olacak! 14.11.2022 Pazartesi
Bizi sessizliklerimiz tanıştıracak! 13.11.2022 Pazar
Cumartesi notları: Gülünç! 12.11.2022 Cumartesi
Bana da 6’lı masa yazdıran dünya, size neler yapmaz! 11.11.2022 Cuma
Tarih, Almanlar ve dünya 10.11.2022 Perşembe
Dalgalarını mı geçiyorlar? 08.11.2022 Salı
ABD’nin Almanya çıbanı 07.11.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA