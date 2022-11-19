Sürekli "Liderler şöyle yaptı, Dışişleri Bakanları böyle konuştu" diyerekkapattık...Olay bundan ibaret miydi? Hayır!Bu zirvenin ajandasının baş maddesinin inşasıydı. Çok ciddi kaynaklar dışında açın bakın haberleri, ne göreceksiniz Neredeyse hiçbir şey...Peki G20 ülkelerininkonusunda anlaştıklarındanhaberiniz var mı? Yok!Oysa bu karar her şeyden önce yeni vergiler tesisi demektir.Onu da geçtim, bütün ülkelerineminolması demektir.Ajandanın ikinci önemli maddesi neydi?Bunu konuştuk mu?olarak bundan haberiniz var mı? Yok!O halde, herkese şimdiden geçmiş olsun!

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Dijital işleri ve sosyal medyayı iyi bilen bir arkadaşımdan gelen mesaj:Şahane bir tespit...Bir başka mesaj da şu:."Dün ortalık karıştı Twitter'da...Çalışanların yüzde 75'i istifa etti deniyor. Twitter ofislerine giriş yasaklandı, giriş kartları iptal edildi.

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İşler sarpa sarıp içinden çıkılmaz hale geldiğinde, daha fazla zorlamanın anlamsızlığını vurgulamak içindenir, gülünürdü bir zamanlar...Sosyal medyaya bakarsanız, dünya tam da böyle artık: Dans, dans, dans...Dünya genelinde 1 milyar aktif katılımcısı olan(Tabii ona dans demek de doğru mu, emin değilim.)

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Yeni yapılan yüz küsur dairelik bir site ilan vermiş:Geçti o iş! Mahallede yok "mahalle ruhu!" Sıkıntıyı eskiye özlemle aşamayız. Yeni durumu yeni baştan ele almak gerek...

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Dünya Kupası sayesinde anladık ki, Avrupa'davar. (Yani sadece bizde belli bir kesime ait kolektif bir duygu durumu değilmiş!)Gelelim, şu malum soruya:Olmaz. Sadece Katar'da değil, nabzı futbolla atmayan herhangi bir Avrupa ülkesinde de olmaz!

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Geçen gün gözümle gördüm, yaşadım:Avucuma döktümpatatesleri, doldurmadılar. Alışmak zoryeni dünyaya...