Üç gündür yollardayım.Hem şehir içi, hem de otoyol...Net kanaatim şu: Sürücülük bilgileri, becerileri ve dikkati buhar olmuş.Kaza olmuyorsa, Allah koruduğundan...Yüz kilometre süratle giden araçlar birbirlerine sürtünecek kadar yakın gidiyor...Herkes birbirinin önünü kesiyor...En sağ şeritteki sürücü birden dalıyor ve sol şeride doğru kaymaya başlıyor...

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Yazıya böylebiçimde gireyim, tabloyu gördüğüm gibi anlatayım istedim. (Şu "naif" ile "nahif" de nasıl karıştırılıyor birbirine; "naif" dedim, çünkü safça, sanki ilk kez yola çıkmış gibi anlatmayı seçtim.)Şimdi gelelim işin esasına...Evde, işyerinde, eş dost sohbetinde hep bu konu var.Bin türlü fikir yürütülüyor ama sanki yalın gerçekle yüzleşmekten kaçınılıyor.Hani niye kafalar dolu?ÇünküHer şeyi geçtim...

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Ve şukonusu var bir de...Son üç ayda resmi servislere gidenler "Ivır zıvırına baktık, sorun yok abi" dediklerinde alınan ücreti biliyorlardır:Gitmiyor insanlar bir bilen servis ve ustaya; uzun yola çıkarken bile boşveriyorlar problemleri.Lastikler felaket.Hele kamyon ve otobüslerin kaplama lastik olayını hiç anlattırmayın!

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İş başa düşüyor arkadaşlar!

Böyle olmaz!

Hele hele "dolu kafa"yla; aklımızda bin türlü dert varken araç kullanılmaz...

Dikkatli olmak, ailemizi, sevdiklerimizi düşünerek yola çıkmak zorundayız.

Biz ki...

Toplumca çoğunlukla evde oturduğumuz; bir şehirden ötekine gidemediğimiz 2020 yılında bile ölümlü yaralanmalı tam 150 bin 275 trafik kazası yapmış bir toplumuz...

Resmi TÜİK rakamı bu...

Yani zaten sürücülük işinde iyi değiliz.

Bir düşünün!

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NOT DEFTERİ

Çoğunlukla bir cümleyi çok erken yazarız, sonra bir başkasını çok geç; cümleyi doğru anda yazmamız gerekir, yoksa kaybolur. (THOMAS BERNHARD / Beton)