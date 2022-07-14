Güneş tam tepededir, gölge ayaklarının dibinde silinir gider; ne özlemler, ne umut!Geçmiş ve gelecek havada asılı kalır ve hayat insanı sadeceın nazlarını yaşamaya davet eder...

***

Çok eski zamanlardı...Hep yukarıdaki türden cümleler yazar, yaz mevsimini,övgülere boğardım.

***

diye sürdürürdüm.Aşkla yaşar, aşkla anlatırdım onu...

***

"Kış ne kadar kediyse, o kadar kaplandır yaz" diye yazmışlığım bile var...

***

Şimdi eski yazlarımı hatırlamaya çalışıyorum...Çünkükalmadı gibi bir şey.Uzaklaştı benden bu mevsim sanki...Önce onun bir mevsim değil, birna çevrilişine; kalıplara sığdırılışına; gitgideçizgileri keskin bir hale gelişine kırılıp koptum.Çünkü ben zamanındadiyeyazmış biriyim.neoliberal fırtınaya nasıl bozulmam, nasılkızmam?

***

Virüse değil ama derin bir melankoliye yakalandım; gözlerim başka türlü görür oldu; bakmadığım şeylere bakmaya başladım.Yaz uzaklaştı benden...Hatta bütün mevsimler.Yaz akşamları hariç...Bakın!

***

Hilmi Yavuz bir şiirindediyordu ya...Bayılırdım bu ifadeye...Hâlâ bayılıyorum.AmaEylül diye tek aylık bir mevsim var, sanki içimde ona saklanıyorum.

***

Burada kalmaz...

Daha söz edeceğim yazlar var; kendi yazlarım, yaz mevsimiyle hesaplaşmam, vesaire...

Yazarım yine...

Belki o iğde ağacının altında geçen günlerimi yazarım.

***



NOT DEFTERİ

DENİZ uzayıp gidiyor. Denizde Adalar buğudan bir ayla örtünmüş. Buğu titrer gibi görünüyor tren penceresinden. Yaz, boyuna yaz. Yazda bir şeyler arıyorum. Gençliğimi arıyor olabilir miyim? (SELİM İLERİ / Yağmur Akşamları)