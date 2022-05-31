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Haberler Haşmet Babaoğlu Bu tayfayı savaş kesmez!
HAŞMET BABAOĞLU
Bu tayfayı savaş kesmez!

Bu tayfayı savaş kesmez!

31.05.2022, Salı
Pandemi boyunca senin, benim ve hatta devletlerin neler yaşadığı, bu beylerin ve hanımların umurunda mı?
Hayır!
Hâlâ "Ah! Ne güzel dayanıştık, nasıl da dünyanın küçük bir köy olduğunu anladık!" havasındalar...
Bunları bölgesel savaş kesmez!
Kıtlık, yokluk isterler...
Ve yeni bir pandemi için el ovuşturduklarına da kalıbımı basarım.
Davos tayfasından söz ediyorum.
Malum...
Geçtiğimiz günlerde yanlarında sürekli fonladıkları sanatçı, düşünür(!), bilim adamı ve şirket yöneticileriyle birlikte yine toplandılar ve dünyanın geleceğini konuştular.

***

Geçen gün netten konferanslarına bakıyordum...
Tam da Microsoft'un CEO'su Nadella (pek "gevşek" bir adam izlenimi veriyor) kulak tırmalayan sesiyle "empati duygumuzu yükselten pandemi ortamının sürdürülmesi gerektiğini" anlatırken telime bir mesaj düştü...
Baktım, aziz dostum Bülent Korman...
Şöyle yazmış...
"Forumda konuşan insanların dayatmaya kararlı ve hırs içinde konuşmaları her şeyi anlatıyor ki, çok ürkütücü!
Bir kısmı da yavuz hırsız misali, batırdıkları sistemi, kafalarına çökmeden kurtarma paniğinde...
Çünkü ne halt yediklerini ve insanlığı ne hale getirdiklerini biliyorlar."

***

Yeni Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'yı da izledim...
Herkesin "Nasıl oldu da merdivenleri üçer beşer tırmandı?" diye dedikodusunu yaptığı Maltalı hanım.
İlginç ve küstah bir tip...
Muhafazakâr yelpazede yer alıyor; kürtaj karşıtı ama şiddetli bir LGBT ve Yeşiller destekçisi...
İçimden şöyle geçirdim: "Hiç şüphesiz, özel olarak yetiştirilmiş ve tam zamanında önemli bir makama yükseltilmiş!"

***

Ama bu sefer beklenmedik bir şey oldu; 21. yüzyılı dizayn etme hırsı içindeki forumun orta yerine geçen yüzyıldan bir bomba düştü...
99 yaşındaki Kissinger'i kastediyorum.
Düşünün...
Açılışını Zelenski'nin yaptığı bir forumda hiç sözünü sakınmadan "Ukrayna, barış istiyorsa bazı bölgelerden çekilmeyi bilmelidir" deyiverdi.
Ardından da ekledi: "Bu savaşın sonuçları Avrupa için feci olur!" Bakalım, "Yeni Dünya Düzeni" tasarımcıları, Kissinger'ın ağırlığına karşı nasıl bir global medya operasyonu çekecekler?

***


NOT DEFTERİ
Geride bıraktığımız hayatın, karanlıktan çıkıp gelmek, bizden şikâyet etmek, bizi yargılamak gibi kötü huyu vardır. (M. KUNDERA / Bilmemek)

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