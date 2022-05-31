bu beylerin ve hanımlarınumurunda mı?Hayır!Hâlâ "Ah! Ne güzel dayanıştık, nasıl da dünyanın küçük bir köy olduğunu anladık!" havasındalar...Bunları bölgesel savaş kesmez!Kıtlık, yokluk isterler...Davos tayfasından söz ediyorum.Malum...Geçtiğimiz günlerde yanlarındayine toplandılar ve dünyanın geleceğini konuştular.

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Geçen gün netten konferanslarına bakıyordum...Tam da Microsoft'un CEO'su Nadella (pek "gevşek" bir adam izlenimi veriyor) kulak tırmalayan sesiyleanlatırken telime bir mesaj düştü...Baktım, aziz dostumŞöyle yazmış..."Forumda konuşan insanların dayatmaya kararlı ve hırs içinde konuşmaları her şeyi anlatıyor ki, çok ürkütücü!Çünkü ne halt yediklerini ve insanlığı ne hale getirdiklerini biliyorlar."

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Yeni Avrupa Parlamentosu Başkanı'yı da izledim...Herkesindiye dedikodusunuyaptığı Maltalı hanım.İlginç ve küstah bir tip...Muhafazakâr yelpazede yer alıyor; kürtaj karşıtı ama şiddetli bir LGBT ve Yeşiller destekçisi...İçimden şöyle geçirdim: "Hiç şüphesiz, özel olarak yetiştirilmiş ve tam zamanında önemli bir makama yükseltilmiş!"

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Ama bu sefer beklenmedik bir şey oldu; 21. yüzyılı dizayn etme hırsı içindeki forumun orta yerine geçen yüzyıldan bir bomba düştü...

99 yaşındaki Kissinger'i kastediyorum.

Düşünün...

Açılışını Zelenski'nin yaptığı bir forumda hiç sözünü sakınmadan "Ukrayna, barış istiyorsa bazı bölgelerden çekilmeyi bilmelidir" deyiverdi.

Ardından da ekledi: "Bu savaşın sonuçları Avrupa için feci olur!" Bakalım, "Yeni Dünya Düzeni" tasarımcıları, Kissinger'ın ağırlığına karşı nasıl bir global medya operasyonu çekecekler?

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NOT DEFTERİ

Geride bıraktığımız hayatın, karanlıktan çıkıp gelmek, bizden şikâyet etmek, bizi yargılamak gibi kötü huyu vardır. (M. KUNDERA / Bilmemek)