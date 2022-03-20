Biz onu çıkarana kadarneredeyse boğuluyordu. Sonundaçekip çıkardım sudan. Bana öyleminnet duyuyordu ki, o zamananladım; 'atla' dediğimi çoktanunutmuştu." John Steinbeck'inbaşyapıtıbilenler, bu satırları hatırlayacaktır...Bazen düşünüyorum da,üzerine birkitap yazacak olsam, ilk sayfasına bualıntıyı koyardım.

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İnsanlar "ölüyor"; şehirler,binalar, yollar, restoranlar, alışverişmerkezleri yaşamaya devam ediyor.

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Daha vakti var ama sonunda herkesi ikna edecekler: "Dışarda ölüm var, yoksulluk, stres, soğuk var; iyisi mi,girin;

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Otururken göz ucuyla tabelayabakıp mırıldandı: "Kahve 22 liraolmuş!" İş başvurusunda bulunmuş,alacağız demişler, iki hafta geçmişhaber çıkmamış... Derken konunereden geldiyse, baharda hangifideleri saksılara ekeceğimize geldi.Ben artık sadece yenilebilir şeylerekiyorum, dedim. Maydanoz, reyhan,fesleğen, türlü çeşitli kekik, vd. Onlarda yemyeşil, onlar da çiçekler kadargüzel diye anlattım, durdum. Yüzüaydınlandı. Ardından lafını ettiğim nevarsa, hepsine tatlı tatlı gülümsedi.

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Bir kenara not etmiştim ama kim bulamıyorum. Tanınmış bir tiyatro yönetmeni şöyle demişti:Bu sözü şimdi buraya yazarken bile ürperiyorum. Yıllarca süren kaç "sırılsıklam ikindi" var hayatımda, yazsam sayfalar almaz. Şükür ki, ıslanmak güzel (di) o ikindilerde...

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Az insan, çok toplum...

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Yok, yanlış anlamayın!Doğal afetler için değil, akıl için birçanta... Zihin karardığında, istilacıezberlerin saldırısı altında kalındığında,duygusal sarsıntılar her şeyi yerleyeksan edecek hale geldiğinde,yani...