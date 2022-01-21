birleşip çarpıcı bir şey söylese ve medyada çıksa, derhal peşine düşüyoruz...kalkıp bir bildiri imzalasa ve medyada bildiriyi köpürtse, artık orada söylenenlerbizim için mutlak doğru halini alıyor.Yalan mı?

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Hem de daha Ekim 2020'de toplanıp The Great Barrington Deklarasyonu'nu imzalayıp "geliştirilmekte olan aşılar yerine risk gruplarına odaklı bir sağlık politikasının daha doğru olduğunu, aksi takdirde sosyal yapının ciddi zarar göreceğini" açıklamıştı ya...Haberiniz bile olmadı.Peki neden?Bunu hiç düşündünüz mü?

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Çünkü iş size, bize ve hatta devletlere gösterilmeye çalışıldığı gibinden ibaret değildi...En başında da, bugün de öyle değil.Mesele,planının bir parçası...Toplumlar, ülkeler, devletler bunun için hizaya sokuldu.Ve biliyorlar ki,iş görmeyeyetiyor.Buna hâlâ tam uyanabilmiş değiliz.

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Sözünü ettiğim deklarasyona burun kıvıran arkadaş...Sen!..Şimdi kalkıp sana "Harvard'lı bilmemkim brokoli yememizi öğütlüyor" desem, hemen markete koşar, alırsın...Zatengözünde öyle büyütülmüştür ki, onu tekile yazmak içinden gelmez, her seferindeile yazma yanlışını seçersin...Lakin The Barrington Declaration'unu yazanların Harvard'lı epidemiyolojist Dr. Martin Kulldorf ve çok prestijli Stanford'dan Prof. Dr. Jay Battacharya olduğunu görmek bile istemedin.Çünkü hâkim sağlık iktidarı görmeni istemedi.

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Son notum şu olsun...

Bugün deklarasyon imzacıları 916 bin kişiye ulaşmış.

Deklarasyoncular "Yanlış politikalar virüsten daha çok insanın ölümüne sebep olacak" demişlerdi, şimdi bu tezlerinin doğru olduğunu düşünenler çoğalıyor.

Bakalım, daha neler yaşayıp göreceğiz.

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NOT DEFTERİ

Yaşadığımız dünyayı, pazarlamacılık, reklamcılık ve artık reklamcılığın bir kolu olarak görülen politika yönetiyor. (J. G. BALLARD / Çarpışma)