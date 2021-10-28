Bir kez daha gördük işte!denilince aklımıza sadece kapıları güvenlik bariyerleri ve gösterişli malikâneler gelmemeli..denince aklımızdan sadece bağlı bulunduğu devletin en üst yöneticisinin buradaki temsilcisi geçmemeli...Nihayetinde diplomatlara bağlı bulundukları sözleşmeler hatırlatılınca mabatları üzerine oturuverirler.Öyle ya, bir muz cumhuriyetinde görev yapmıyorlar.Diplomatlar taktik olarak durmaları gerektiğinde durmasını bilirler;

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Kimlik kartları, adları, aileleri, hayatları buralı...Vatan kavramıyla çoktan kopmuş bağları...On büyükelçi geri adım atınca...Açık açık ağlaşıp dövündüler.Hiç kendimizi kandırmayalım;hepsi!Öyle birki geri dönüşüyok.

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Ha, şunu da anlamış olmalıyız...

Çok anlamlı bulduğumuz ve geçen yüzyılın bayraklaşmış sağcı, solcu, liberal, muhafazakâr, dindar, seküler ayrımlarının anlamını kaybettiği bir nokta var.

Neresi derseniz, elbette vatandır, vatanperverliktir.

Vatanından başka her şeyi düşünen adamların sağcı, solcu, dindar, liberal veya muhafazakâr olmalarının neye tekabül ettiğini 15 Temmuz'da yaşamıştık, şimdi bir daha idrak ediyoruz.

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BİR AMERİKAN PROPAGANDA FAALİYETİ OLARAK MARKSİSTLİK

Her türlü "şirin"likten fersah fersah uzak fondaş medyacıları falan bir yana bırakın...

Ama iki sözünden birine "biz Marksistler" diyerek başlayan bir "entelektüel"in ağlayarak ABD'ye çemkirmesini gördüm ya...

"İşte budur!" dedim.

Dedim, çünkü ABD'nin 1950'lerden beri yaptığı iş buydu ve başardı.

Amerika'nın pek havalı üniversitelerinin niye Avrupa'dan toplanmış Marksist hocalarla dolu olduğunu sanıyorsunuz?

Ne White House, ne Pentagon, ne Wall Street'in umurunda olmamışlardır ama ABD global entelektüel düzene bu yolla vaziyet eder.

Dahasını da söyleyeyim...

Marksizm değil ama Marksistlik çoğu zaman bir ABD istihbarat ve propaganda faaliyetidir.