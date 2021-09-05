Buluşmalar, karşılaşmalar, dertleşmelerle geçen bir günün akşamüstü...Eve gitmem gerek...İnsanların değişmemek, olgunlaşmamak,konusundaki kararlılıklarına şahit olmaktan yorgunum...Umut deseniz, güzel meyve ama çarçabuk pörsüyor.Ama bir sade kahve nasıl iyi gelir şimdi...

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Emirgan tarafında gökyüzü hâlâ eflatun gölgelerle bezeli.Su elle tutulur bir gerçek olmaktan çıkmış, iki yaka arasında gümüş bir tepsi.Şimdinin tam zamanı.İçimden bunları geçirirken gülümsüyorum.diyorum.Fakat kabul etmeli ki...Gün gitti artık.Yani yirmi dört saatlik zaman çarkının yaz mevsimi de bitti.Geceye de çok var.Şimdiişte tam o saat!..

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Derken tuhaf ve hoş bir şey oluyor.Sayısı pek azalmış Boğaz kuğularından; yani eski tip zarif şehir hatları vapurlarından biri önümüzden süzülüveriyor.Neredeyse sessizce...Daha güzellerini, yani çocukluğumun ve gençliğimin vapurlarını hatırlıyorum.Mesela Paşabahçe vapurunun İtalya'nın Taranto şehrinde bir savaş gemisi olarak yapıldığına kim inanabilirdi ki?Öylesine zarif, öylesine sivildi.İstanbullular içinbüyük bir hazkaynağıydı.Hele onlardan biriyle püfür püfür Adalara gidebilmek, olaya apayrı bir değer katardı.

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Boğaz dedim...Ahmet Haşim dedim...Şehir hatları vapurları dedim ya...Aklıma geldi..Ahmet Haşim, döneminin şehir hatları vapurlarının siyah renkte olmasına şiddetle itiraz edermiş. Hiç değilse Kadıköy ve Boğaz'a giden vapurlarınsavunurmuş.Mühim mesele bence de...Amasözünü ettiğim şeye bakın!Beyhude mırıldanmalar bunlar...

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Kahvenin parasını tabağın kenarına sıkıştırıp kalkıyorum.Dönüp Emirgan tarafına bir daha bakıyorum.