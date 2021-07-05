Daha bekleyelim, bakalım...aklımızabile getirmeyelim!Dünyanın bugünkü halini en iyi anlatan tarih dilimi gençlerin zihninde bir "boşluk" olarak kalsın!Kafalarıdiye şişirilsin çocukların ama tamolarak ne anlama geldiği bir türlüöğrenilemesin!Keşifleri bilsinler ama bütün o ülkelerin ne içinhiç düşünmesinler!Sonra ne mi oluyor?Biz asıl sömürgeciliği anlatamamışken...

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Bir arkadaşım telaşla tel açıp anlattı...Oğlunun özel okuldaki öğretmeni "" diye bir ödev vermiş.Çocuk yazın bu konuya eğilecekmiş..."Anne iyi ki Osmanlı yıkılmış, 500 yıllık sömürgeciliğe son verilmiş" deyip duruyormuş.Dışkısını yemeyi seven profesör de bu konuya ayrı bir önem veriyor bilirsiniz.Eh tabii, o yaşların bir numaralı bilgi (!) kaynağıtonla video türedi son zamanlarda.

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izlemek için tv'yi açtım.Kongolu bir ailenin çocuğuBe lçika marşını...Babası da Kongolu eski milli futbolcuydu, malum.Eh, diyorum; onu yetiştirmiş, zengin etmiş ülkeye saygısı var.Ama acaba hiç düşünüyor mudur Lukaku?Belçika'nın üstün hizmet gösterenlere taktığımesela; kauçuk üretimi uğruna (yeterince hızlı çalışmayan) Kongolu kölelerin ayaklarını, bacaklarını kesmeyi emreden kralı aklından geçiriyor mudur?Bu hislerimi sosyal medyaya kısaca aktarıyorum...Fakat anında harekete geçen "modern gençlerimiz" bana lanet yağdırıyorlar.

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Uyanığın biri de...

"Haşmet Bey, mağara dönemi kapanalı binlerce yıl oldu, hepimiz modern çağdayız, bu çağa ayak uydurmalıyız, devir iletişim ve teknoloji devri" diye yazmış...

Kongo'nun 20 milyon nüfusunu 9 milyona indiren sömürgeci katliamının binlerce yıl önce olduğunu mu sanıyor acaba?

Fakat belli ki "okumuş" biri!

Sömürgeciler de en çok böyle "okumuşları" seviyor zaten...

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AYNA

Cümleler doğrudur sen doğru isen Doğruluk bulunmaz sen eğri isen YUNUS EMRE