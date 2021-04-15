Beklediğim haber geldi!..Bütün muhalif siyasi kariyerini, kendisine Kuran-ı Kerim vermeyen hapishane yönetimini mahkemeye vermiş...Eh,nın marifetleri bitmek bilmez...Ve bu akıl, Avrupa'daki Müslümanlar için bir türhazırlığı yaparken, Rusya'da bir "devrim"e giden yolun mutlaka Müslüman halkların gönüllerini kazanmaktan geçtiğini de bilir.

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Hatırlarsınız...Pazartesi günküdiye sorduğumyazımda, Batı'nın hegemongüçlerinin Putin'i devirip Rusya'yıtasarımındadevre dışı bırakmak istedikleriniyazmıştım.Putin'i devirmek kolay değil, bir türgerek.Gelişmelerin bir sebebi de bu...Yani bir yandan sıcak savaş ortamını, yokluk ve yoksunluğu artıracak hamleler yaparken...Öte yandan da "Rusya halklarının bağımsız iradeleri"ni savunmak ve bu çerçevede Müslümanların desteğini almak zamanı...

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Keşke hidayete açılan kapının haberi olsaydı bu..Ama öyle olsaydı bile...Navalni'nin şahsında gerçekleşecek değişimin global politik gelişmeler içiniçereceğinden şüpheniz olmasın!Rus muhalif liderin mektubunda geçen şu ifade pek çok şeye işaret ediyor zaten:

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Görüyorsunuz...Navalni'nin adı geçerken bütün dünya medyasındadeniyor. Oysa en yakınındakiler bilekarakteri taşımadığını söylerlerdi. Bir zehirlenme vakası her şeyi değiştiriverdi.Ve dört ay önceye dönüp bakın...Navalni "Ben ülkeme dönüyorum" dediğinde, bazı Batı ülkelerinin istihbarat teşkilatları şok yaşamış, bu da yazılıp çizilmişti; çünkü çok erken bulmuşlardı bu kararı...Şimdi durup düşününce...İnsanın aklınageliyor.Diyeceğim o ki...Dünya neler yaşadı gördü, şimdikiler de şaşırtmamalı!