Geçen gün otoyolda ilerliyorum.Önümdeki soğutuculu aracın üzerindeki görseller dikkatimi çekti.Daha dikkatli bakmak için sollayıp aracın yanına gelince anladım ki...Bizim büyük dondurma ve her bakımdandondurma üreticimizgörselleriyle hava atıyordu.Eh, haklılar!Vegan ürün denilince marketler selama duruyor.

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Ama insan bir tuhaf oluyor tabii...Üstelik bu ürünlerin üretim hikâyeleri 2017 yılına dayanıyormuş.Kamuoyu bazı gelişmeleri fark etmekte çok geç kalıyor, değil mi?Düşünsenize...Hayvansal ürünlere karşı global itirazın yükselişine; veganlığın sürekli pohpohlanmasına ve en son olarak yapay et meselesine daha yeni uyanıyoruz.Sonra dadiye apışıp kalıyoruz.

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Yapay et hazır.Yani et endüstrisinin tasfiyesi için önemli bir engel kaldırıldı.Yazıp duruyorum ya...Esas yeni dünya düzeni için çalışmalarhedefiyle yürütülecek.Birdenbire sığırların çıkardığı gazlar, atmosferin ısınmasının baş nedeni ilan ediliverdi.ÇünküBu çerçevede bütün dünya un kurtlarının tüketimine hazırlanıyor.Buna yanaşmak istemeyen toplumlara da "Zaten en iyisi veganlık, yani hiçbir hayvansal ürüne bulaşmamak" denecek.Püf noktası açık.Peki neden?Bir düşünün bakalım, neden?

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Yok artık, diyoruz değil mi?Ama şu 2020'dedediğimiz ne çok şeyin çarçabuk olabildiğini de gördük.Geçen gece Google'daanlatan gayet iklimci-çevreci bilim insanlarınınyazılarını araştırdım.Geçmişte çeşitli kitaplarda dipnot olmuş makaleler...Hepsine ulaşmakta zorluk çektim.Bazıları zaten ortadan kaybolmuş...