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HAŞMET BABAOĞLU
Etliye sütlüye karışacaklar!

Etliye sütlüye karışacaklar!

05.03.2021, Cuma
Geçen gün otoyolda ilerliyorum.
Önümdeki soğutuculu aracın üzerindeki görseller dikkatimi çekti.
Daha dikkatli bakmak için sollayıp aracın yanına gelince anladım ki...
Bizim büyük dondurma ve her bakımdan "yerli" dondurma üreticimiz vegan dondurmalarının görselleriyle hava atıyordu.
Eh, haklılar!
Şimdi her şeyin veganı moda...
Vegan ürün denilince marketler selama duruyor.

***

Ama insan bir tuhaf oluyor tabii...
Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş bir şirket ve içinde hayvansal hiçbir malzeme barındırmayan dondurmalar...
Üstelik bu ürünlerin üretim hikâyeleri 2017 yılına dayanıyormuş.
Kamuoyu bazı gelişmeleri fark etmekte çok geç kalıyor, değil mi?
Düşünsenize...
Hayvansal ürünlere karşı global itirazın yükselişine; veganlığın sürekli pohpohlanmasına ve en son olarak yapay et meselesine daha yeni uyanıyoruz.
Sonra da "Ne oluyoruz yahu!" diye apışıp kalıyoruz.

***

Gerçek şu...
Etliye de sütlüye de karışacaklar!
Yapay et hazır.
Yani et endüstrisinin tasfiyesi için önemli bir engel kaldırıldı.
Yazıp duruyorum ya...
Virüs ve pandemi başlangıçtı.
Esas yeni dünya düzeni için çalışmalar "iklim için mücadele" hedefiyle yürütülecek.
Birdenbire sığırların çıkardığı gazlar, atmosferin ısınmasının baş nedeni ilan ediliverdi.
Çünkü ilk aşamada büyükbaş hayvancılık bitirilecek.
Bu çerçevede bütün dünya un kurtlarının tüketimine hazırlanıyor.
Buna yanaşmak istemeyen toplumlara da "Zaten en iyisi veganlık, yani hiçbir hayvansal ürüne bulaşmamak" denecek.
Hayvan sevgisi vesaire işin vitrini tabii...
Püf noktası açık.
Hayvancılığın tasfiyesinden geriye kalan araziler tarıma açılacak.
Peki neden?
Bir düşünün bakalım, neden?

***

Yok artık, diyoruz değil mi?
Ama şu 2020'de "Yok artık!" dediğimiz ne çok şeyin çarçabuk olabildiğini de gördük.
Geçen gece Google'da "hayvancılıktan kaynaklanan metan gazı miktarının toplam metan gazı salımının ancak beşte birini oluşturduğunu" anlatan gayet iklimci-çevreci bilim insanlarının yazılarını araştırdım.
Geçmişte çeşitli kitaplarda dipnot olmuş makaleler...
Hepsine ulaşmakta zorluk çektim.
Bazıları zaten ortadan kaybolmuş...
Bu gidiş, gidiş değil!
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