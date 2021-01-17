sorusunu gerçektenhissederek bir kere bilesormamıştık ki, pandemi patlak verdivesorusunageçiverdik...Entelektüeller klişelerle dolu cilt cilt kitaplar yazdılar, aynı klişelerle medyaya hükmettiler, kendi aralarında sabahlara kadar gevezelik ettiler...deyince iş bitiyordu.İyi de, "işte kapitalizm" demek, hem teşhis hem de tedavi olabiliyor muydu? İşin o yanı kendi aralarında hırslı ve hazlı bir kavgaydı, o kadar. Sonrası, kadehler tokuşturulsun, maaşlar yatsın, krediler ödensin, zaman geçsin dünyası...Zaten sokaktaki insana hiçbir fikirlerini aktarmayı beceremediler.Ve(Zizek'lik) ile 30 sayfalık makalenin ancak son paragrafında anlamlı iki laf edebilenarasında harcanan 21. yüzyılın ilk yirmi yılı...Şimdi pandeminin açtığı kapının ötesinde bir gelecek görünmüyor. Manzara muğlak. İçeri giren rüzgârla ürperirkendiye mırıldanıyoruz. Eskisi sanki marifetmiş gibi... Nasıl acıklı! Nasıl çaresizce!

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Aklımız hep sanayide, hep üretimdeydi. Her şeyin "hizmetler" üzerine inşa edilmeye başladığını fark ettiğimizde geç kalmıştık. Şimdi yeni bir aşamadayız:hizmet sektörünü (ve elbette bu yolla insan yaşamını) dönüştürüyor. Nasıl mı? Öldürüp yeniden ve" diriltme tekniğini kullanıyorlar.

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Aynı teknik yeryüzü için de uygulanıyor: Çevreye ve iklime zararda şampiyon şirketler şimdiyarışında en önde koşuyorlar.Güvenilir mi? Cevabı siz verin...

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İnsan... Ah, insan! Nasıl dabırakıldın!Ağzını açacak gibi olduğun andaBulaşmadan, kirlenmeden, felaketten sen sorumlusun... Maskeni bir sandviç yemek için çıkarmayacaktın, dizel araba almayacaktın, aldıklarını poşete doldurmayacaktın...

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Ölümden kaçışımız yok. Bunu biliyoruz. Fakat sanıyoruz ki, toplumlar kaçabilir. Fena yanılıyoruz.

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Vahyi okurken her seferinde atladığımız satırlara, yanitopluluklar bahislerine dikkatle bakma zamanıdır artık...