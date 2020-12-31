Bildim bileli, anlayamamışımdır...için hop oturup hopkalkmak niye?Durduk yere eğlenmek istiyoruz da, ona bahane mi uyduruyoruz?Tamam!Lakin o halde bu gerginlik, her yıl bu tarihlerde oluşan telaş neyin nesi?Hani bir reklam yıldızı bize ""ni anlatıyor ya...Kupkuru bir hesap kitabın takviminde kutsanacak ne var?Tamam, tamam!Uzatmayacağım, uyuzluğuma verin.

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Bilirim,(!) benim yılbaşı itirazlarıma her seferinde kızarlar.Moralmiş yılbaşı kutlamaları...Hayatmış...İnsanlara iyi geliyormuş...31 Aralık iyi geliyor da...Başka günlerin günahı ne?

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Tamam!İnsan her seferinde bir "" arar.Yeniden başlamak içinolsun ister.Onu anlıyorum.Silkinip toparlanmak için bir eşik koymak, bir kapıyı açmak güzeldir.Kutlaması da olur elbette, sevinçleri de...Fakat niyeçırpınıp duruyoruz?Olmuyor işte!

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İş güç...Mecburen, mecburiyetten yaşadıklarımız...Sorumluluklarımız, yorgunluklarımız...Sürüklenişimiz yani.."Bize ne oldu da bilemiyoruz" hallerimiz...Ve ""u bir kez kaybettiysek eğer bir daha aramayışımız...Sonra "" yerine koyduğumuz tembelliklerimiz...Bütün bunlar bir cendere...Biliyorum, püf noktası da orası...O zaman diyoruz ki...31 Aralık gitsin, 1 Ocak gelsin...Takvim, ben kıpırdamadan,her şeyi hallediversin...

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Yıllardır yazarım...İlle de bir "istiyorsak...Biryani...Öyle cümbür cemaat olmaz.Global hiç olmaz.Kendimize dair bir takvimimiz olmalı.Onu (boşluğa fırlatılmış dileklerimiz değil)belirlemeli...Ocak ayı da neymiş!Bazen yeni yıl dediğimiz hemen şudır; bir anda başlayıverir; bazen çok beklenir, sabrı öğretir...