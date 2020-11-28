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Haberler Haşmet Babaoğlu Ben değil, dünya negatif!
HAŞMET BABAOĞLU
Ben değil, dünya negatif!

Ben değil, dünya negatif!

28.11.2020, Cumartesi
Geçen yılın aralık ayında Viyana Havaalanı'ndan çıktıktan sonra bir an durup yanımdaki arkadaşlarıma dönüp "etrafınıza iyi bakın, ihtimal ki, bu son gelişiniz olacak; Müslümanlar için buralara gelmek zorlaşacak!" demiştim. İçimden birden söylemek gelmişti. Aldığım cevabı tahmin edersiniz: "Sen hep böyle negatif tarafından bakıyorsun dünyaya, olmaz öyle şey!" Anlatamadım ki, benim bakışım değil, dünyanın gidişatı negatifti!

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Bizim medyanın "liberal" gevşekleri hiç değişmiyorlar... ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 270 bini bulmuş. İşsizler her ay bir milyon eklenerek artıyor. Adamın aklı hâlâ 1980-90'ların "life-style" gazeteciliğinde... Gaz verip duruyor; ABD'de Z kuşağı şöyle şahaneymiş de, erkekli kızlı pantolon yerine şortla dolaşıyorlarmış da, ırk ayrımı ve çevre sorunlarına karşı çok duyarlılarmış da, bitki bazlı et tüketiyorlarmış da... Neymiş, geleceği onlar kuracaklarmış...mış, mış... Şaka gibi! Oysa bilmeyen mi var? Bu kuşağa söz konusu trendleri ve söylemleri pazarlayanlar kuracak geleceği de...

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Online eğitim, online şu, online bu olur da, konser konusunda şüpheliyim. Müzisyen ve dinleyici "orada" olacaklar; seslerin doldurduğu mekanın içinde! Kendimizi aldatmayalım.

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Dünkü yazımdan sonra zencefil çayı tarifi isteyenler, detayları soranlar oldu. Genellikle ölçü bir diş sarımsak boyutunda taze zencefil rendesi olarak veriliyor. Ben çay kaşığını tepeleme doldurarak ölçüyorum ve iki büyük limon dilimiyle demlenmesini bekliyorum. Ballı ve tarçınlı sevenler de var ama ben sadece limon eklenmiş halini seviyorum.

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Yazdım, bir daha yazayım. Pandemi sonrası dünyada beyaz yakalılar için iş ortamının aynı kalması mümkün değil. Doğruya doğru; daha şimdiden "insan kaynakları ve verimli şirket kültürü" üzerine yazılmış, çizilmiş kitap ve makale şimdiden çöp oldu.

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Kim derdi ki, çelimsiz biçimli Formula 1 arabaları gözüme "yakışıklı" görünecek? Kim derdi ki, motorların homurtusuyla İstanbul'un tarihi dokusu arasındaki uyumsuzluktan estetik çıkacak? Ama olmuş! İletişim Başkanlığı tarafından Formula 1 yarışları için hazırlanan tanıtım filmine bayıldım ve anladım ki, İstanbul içine kattığı her şeyi güzelleştiriyor.

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Hayat eve sığıyor mu? Sığıyorsa, hayat değildir o...
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