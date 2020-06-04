Durmadan içinizden geçirdiğiniz bu cümleyi unuttunuz mu yoksa?Daha düne kadar bu korkuyla perişan bir haldeydi dünya.Sosyal medyayı yoğun bakım odalarından görüntüler doldurmuştu.Yapay akciğer aygıtları, plastik borular, oksijen maskeleri, vd...Bizi salgının ciddiyetine ikna eden işte bu olmuştu!..

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Şimdi de bütün dünya George Floyd'un son haykırışını ezberine aldı.Katilinin tam karşısında kendisini kayda alan kameraya 8 dakika boyunca dikkatle bakarak dizini Floyd'un boğazına bastırdığı saptandı."Lütfen" diyordu Floyd; "yapmayın, boğuluyorum."CNN ve Amerikan medyasının diğer ana akım kanallarıGünlerce halk o cümleyi gördü, telaffuz etti, birbirine aktardı: "Sonunda herkesin nefesi kesildi sanki.Sadece ABD'de yüz binden fazla insanın salgından öldüğü bile unutuldu. (Ne acayip! Yoksa kimse inanmamış mıydı?)Vedüzen olduğu fark edildi.Adına "" denen ve sadece belli kesimlere nefes alma hakkı tanıyan düzen...

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Nasıl ama?..Ve bunun için bir tür "bilinç akışı" tekniği uygulaması yetiyor.Düşünün...Nefes, hayat demek...Sadece bizim değil, bütün tabiatın yaşam örgüsünden söz ederken de bu kelimeyi kullanırız.Ekolojistler yıllardır "yeryüzünün nefes almakta zorluk çektiğini" söylemiyorlar mı?O kadar da değil, fazlası var.Esas "cevher"i yani..kavramıyla tarif edilenlerin derin kökü de ""tir.Nefes,merkez kavramı ve tecrübesidir.

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Söylenecek çok şey var.Birçok veçheden tahlil edilebilecek, sorgulanacak bir zaman diliminin içinden geçiyoruz.İki yıldır boş yere şu köşeye sürekli "" diye yazıp durmadım.Şimdilik şunu söyleyip yazıyı kapatayım...Virüs mü?ABD ve Avrupa'da sokaklara bakıyorum ve içimden soruyorum:Maskeler mi?Onlar hem zihin kontrol aygıtı görevi görüyor hem de göstericilerin kimliğini saklıyor.