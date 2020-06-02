Bak sen!..hemen Boston'da sokaklara çıkmış!Sanırsın ki, siyah Amerikalıların haklarını önemsiyor, protestolarını destekliyor.Gerçek şu ki,Ve tabii CNN!..Geçen gece baktım...Göstericileri Beyaz Saray'a girmeye cesaretlendirmek ister gibi "" yayını yapıyor. Yetkililer haberi yalanlıyor, CNN ısrar ediyor.Anlayacağınız...Bu kez doğrudan ABD'ye yükleniyor.

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Şimdi olayların başına dönelim...Bir hafta önce kamuoyu yoklamaları göstermişti ki,Trump'ın oy tabanı yerli yerindeydi.Önemliydi.Öyle ya,Trump'dan nasıl kurtulabilirlerdi?Sonra cinayet geldi.Bir polisGeorge Floyd'u öldürdü. (Görüntülerin son 9 dakikalık bölümüne yürek dayanmazdı!)Diğer üç polis ise kimseyi müdahale için yaklaştırmadılar ama video çekimine karışmadılar.Dikkat çekicidir...Hala hayat belirtileri gösteren Floyd içinçağrıldı (videolarda var) ve acil müdahale yapılmadan sedyeye koyup götürüldü.

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Şunlar da önemli detaylar...Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te protestolar ilk başta öfkeli ama olaysızdı.Sonra 28 Mayıs'ta kalabalığın arasına karışan biri Auto Zone denilen bina kompleksinin camlarını indirmeye başlayınca protestoların karakteri bir anda değişti.Çekilen görüntülerin viral nitelik kazanması diğer şehirlerdeki eylemlerin de yakma, yıkma ve yağmaya dönüşmesine yol açtı.Bu kadar değil tabii...Günlük güneşlik bir günde işlenengörülen gizemli "siyah şemsiyeli"yi hatırlatırcasına...Minneapolis gösterilerinin orta yerinde gaz maskeli, simsiyah giyinmiş ve siyah şemsiyeli bir adam ortaya çıktı.Savcı "" açıklaması yaptı.Bazıları bu kişiyi tanıdıklarını ve polis olduğunu söylüyorlar.

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Bundan sonrasına gelince...Trump çok konuşuyor ama hem olaylara müdahale bakımından, hem de rakiplerine karşı fazla ağırkanlı.Geçen yıl boyuncaHiçbirini açamadı.Belki doğrudan devlet içinde eli kolu bağlanıyordur.Muhtemeldir ki, kapasitesi bu kadar!Yaşayıp göreceğiz.