02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Mesele Floyd cinayeti değil, anlamadınız mı?
HAŞMET BABAOĞLU
Mesele Floyd cinayeti değil, anlamadınız mı?

Mesele Floyd cinayeti değil, anlamadınız mı?

02.06.2020, Salı
Bak sen!..
Kansız Enes hemen Boston'da sokaklara çıkmış!
Sanırsın ki, siyah Amerikalıların haklarını önemsiyor, protestolarını destekliyor.
Gerçek şu ki, küreselciler görev verdiğinde FETÖ koşarak katılır.
Ve tabii CNN!..
Geçen gece baktım...
Göstericileri Beyaz Saray'a girmeye cesaretlendirmek ister gibi "Trump sığınağa indi" yayını yapıyor. Yetkililer haberi yalanlıyor, CNN ısrar ediyor.
Anlayacağınız...
Küreselci odak...
Bu kez doğrudan ABD'ye yükleniyor.

***

Şimdi olayların başına dönelim...
Bir hafta önce kamuoyu yoklamaları göstermişti ki, salgına rağmen Trump'ın oy tabanı yerli yerindeydi.
Önemliydi.
Öyle ya, salgın da bunu başaramadıysa, Trump'dan nasıl kurtulabilirlerdi?
Sonra cinayet geldi.
Bir polis göstere göstere George Floyd'u öldürdü. (Görüntülerin son 9 dakikalık bölümüne yürek dayanmazdı!)
Diğer üç polis ise kimseyi müdahale için yaklaştırmadılar ama video çekimine karışmadılar.
Dikkat çekicidir...
Hala hayat belirtileri gösteren Floyd için paramedic'ler değil, başka bir polis ekibi çağrıldı (videolarda var) ve acil müdahale yapılmadan sedyeye koyup götürüldü.

***

Şunlar da önemli detaylar...
Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te protestolar ilk başta öfkeli ama olaysızdı.
Sonra 28 Mayıs'ta kalabalığın arasına karışan biri Auto Zone denilen bina kompleksinin camlarını indirmeye başlayınca protestoların karakteri bir anda değişti.
Çekilen görüntülerin viral nitelik kazanması diğer şehirlerdeki eylemlerin de yakma, yıkma ve yağmaya dönüşmesine yol açtı.
Kalabalığın arasından geçip camı indiren maskeli adam kimdi?
Eski karısı videolardan tanıdı; adam polisti.
Bu kadar değil tabii...
Günlük güneşlik bir günde işlenen Kennedy suikastında görülen gizemli "siyah şemsiyeli"yi hatırlatırcasına...
Minneapolis gösterilerinin orta yerinde gaz maskeli, simsiyah giyinmiş ve siyah şemsiyeli bir adam ortaya çıktı.
Savcı "bu adam gösterici değil, provokatör" açıklaması yaptı.
Bazıları bu kişiyi tanıdıklarını ve polis olduğunu söylüyorlar.

***

Bundan sonrasına gelince...
Trump çok konuşuyor ama hem olaylara müdahale bakımından, hem de rakiplerine karşı fazla ağırkanlı.
Geçen yıl boyunca Demokrat elitleri bitirecek sayısız skandal dosyası birikti. Hiçbirini açamadı.
Belki doğrudan devlet içinde eli kolu bağlanıyordur.
Muhtemeldir ki, kapasitesi bu kadar!
Yaşayıp göreceğiz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bu adamlara rağmen iyi ayakta kalmışız!.. 01.06.2020 Pazartesi
Kelimeler, şeyler ve biz-3 31.05.2020 Pazar
Korona günleri notları: Ne o, ne bu normal!.. 30.05.2020 Cumartesi
Böyle giderse karakolda biter!.. 29.05.2020 Cuma
Darbe yapılmaz yaptırılır... 28.05.2020 Perşembe
Bayram notları: Hepsi bir yere kadar!.. 26.05.2020 Salı
Bayram notları: Kaldığımız yerden devam mı? 25.05.2020 Pazartesi
Bayram notları: Fotoğrafsız hayat, hayat mı? 24.05.2020 Pazar
Bayram Notları: Keşke!.. 23.05.2020 Cumartesi
Virüsle anlaşmışlarmış... Tezgaha bak!.. 22.05.2020 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA