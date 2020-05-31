Kapıdan dışarı çıkarken aynaya bakıyorum. Son kontrol.Tamam, diyorum içimden, belki de bu daha iyi! Neden? Çünkü normal zamanlarda aynada yüzümü ararım. Siz de öylesinizdir. Bir türlü emin olamayız. Her bakışta yüzümüz değişir, zihnimizdekiyle arasında sanki bir eğretilik, hatta yanlışlık olduğu hissi büyür: "BU BEN MİYİM?"

***

Bana ben bakamam. Yüzümünihtiyacı var...

***

"Aynaya baktığımda kendimi göremem. Fotoğraftaki suretim gibi bakamam.. Giderek yaklaşılan ama hiçbir zaman ele geçirilemeyendir; oradadır, maskenin hemen arkasında." ( Ergun Kocabıyık / Aynadaki Narkisos- Herşey ve Hiçbirşey Olarak Yüz )

***

Laboratuvarda çalışırken yüzü yanıp yok olan bir kimyager... Kobo Abe'nin "romanının kahramanı... Adam kendine maskeler yapıp takmaya başlar. Başta karısı olmak üzere artık kimse ondan iğrenmemektedir. Ama bir yandan da adam tedirginlikle kendine şöyle sorar: "Avuçlarımdan taşan bu özgürlükle ne yapsam acaba?" Haklıdır.Pislik karakterlere "YÜZSÜZ" deyip durmamız boşuna mı?

***

"Yüzünü kaybetme suçu. Başkalarına ulaşma yollarını kapatma suçu. Başkalarının sevinç ve hüzünlerine karşı kayıtsız kalma suçu." ( Kobo Abe / Başkasının Yüzü )

***

Kesin.Davranışlardan hoşlanılır. Beden çekicigelir. Ama sevilen yüzdür.

***

2018 Nobel Edebiyat ödülü sahibi Polonyalı yazarsalgın günleri hakkındaki düşünceleri ve hislerini "" başlığıyla kaleme almış. İçe kapanık kişilerin yaşadıklarıtanıdık anlatımı. Bir tür zafer kutlaması. "İşte şimdi hepiniz benim gibisiniz ama ben izolasyon travması yaşamıyorum, mutluyum" ifadeleri ve elbette tabiatın geri dönüşü üzerine güzellemeler. Hepsini anlıyorum. Fakat şu romantizm aldatıcı: "" Hadi canım! Görmüyor musun?Ateş düştüğü yeri yakıncaya kadar bütün kayıplar istatiksel.