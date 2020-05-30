Korona günleri notları: Ne o, ne bu normal!..

Ünlü yazarlar dergilere, köşe yazarları köşelerine ve çoğunluk da sosyal medyaya içini döküyor...Ama sırayla anlatayım., bunu virüsten çok önce de sürekli vurgulayanlar vardı, pek kulak veren olmadı., bütün bu düşüncelere karantina günlerinin sıkıntısını yenilir yutulur hale getirmek için kapılmadığınıza emin misiniz? Malum, insanın her durumu "meşrulaştırma" becerisi yüksektir. Ama umarım herkes bu düşüncelerinde içtendir. Karantina bittiğinde hızla eski normlara dönülmez.önemli. Eski hallerimiz elbette normal değildi, onlarla tek tek hesaplaşmalıyız.Üstelik hazırdan yiyoruz, böyle de kamuya ve dolayısıyla birbirimize yük oluyoruz. Buna dağ dayanmaz!hayata dönmenin tam vaktidir.

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Bütün yaşadıklarımız bir noktayı netleştirdi: Tek tek ruh hallerimizden kolektif örgütlenmelerimize; iş hayatından finans piyasalarına kadar hemen her alanda

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Şubat sonu mart başında tanınmış matematikçilerin salgının üç aylık gelişme tahminleri üzerine kurdukları modellemelerin etkisi hemen her toplum için yıkıcı oldu; yöneticilerin kafalarını karıştırdı. Bu matematiksel tahminlerin pek azı haklı çıktı. Bunu bir kenara not edelim. Sonra üzerine çok konuşacağız.

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Bizim malum kesimin, yani ""in ruh hallerine gelince... Perşembegünü iki gazeteci (!) Twitter'dan mesajlaşıyordu:"Görmüşündür, nihayet İtalya'da ölümler100'ün altına indi, çok sevindim." Öteki cevapveriyordu: "Ya evet! Fakat bizim ölüm sayımızın30 olmasını hiç inandırıcı bulmuyorum." Sonrabirbirlerini onaylayan cümleler...bu kadarına insan akılerdirmekte zorluk çekiyor. Bunun için eğitildiler,kültürel beslenmeleri böyle, anladık ama insanbir İtalya'nın aylardır yaşadıklarına, bir de bizebakar ve rakamları ona göre yorumlar, değilmi? Ne gezer!..