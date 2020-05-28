Yıl 1954...Bir milletvekilinin sorusu üzerine dönemin Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü "" demişti.Köprülü'nün cümlesi tam olarak şöyledir: "Dost ve müttefik Yunanistan'ın devlet adamlarıyla vâki görüşmelerde Kıbrıs meselesi üzerine herhangi bir muhabere veya müzakere cereyan etmiş değildir. Bunun sebebi, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi diye bir şey mevcut olmadığı mütalâasında bulunmasıdır."

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Ama Türkiye'nin elbette Kıbrıs meselesi vardır.Dönemin Başbakan yardımcısı olanbunun farkındadır ve Kıbrıs ve Türkiye arasındaki bağları kuvvetlendirmek için çalışmalara başlar.Kasım 1957'de Köprülü gider, yerine Zorlu Dışişleri Bakanı olur.Zorlu, bir yandan Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyen EOKA'ya karşı mücadele başlatırken öte yandan da Londra ve Zürih anlaşmalarıyla Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki haklarını uluslararası hukuk temeline bağlar.Yunan Dışişleri Bakanı Avertof 1958'de BM Genel Kurulu'nda "der.

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Ne anlatmak istiyorum?Yerim dar.Hızlıca ve net söyleyeyim...Darbelerin hakiki anlamda biryoktur.Darbe, esas olaraküzerine planlanır vetarafındanyönlendirilir.İçerideki darbeciler bu oyunun acıklı piyonlarıdır.

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Sevgili dostum, Cumhuriyet Tarihi uzmanı'e sordum...Ertem, "ABD rahatsızdı" dedi; "Türkiye'nin Yunanistan'a karşı güçlendiğini düşünüyordu ve bunu istemiyordu. Garantörlük anlaşması sonucu adaya asker çıkartacağımızdan endişeliydi.Nitekim 60 sonrasında herkes bunu net biçimde gördü."Sözün özü...merak edenler Kıbrısve Yunanistan konularındaki tutumunabakmalılar.

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Çok milli görünür darbeler.Fakat maskelerinin ardındaki gerçek yüzleridir.Sonrasını hatırlayın, 70'leri..Ve hemen arkasından içerideki siyasi ve sosyal hayat bir takım eller yoluyla zehirlendi!Sonuç?12 Eylül darbesi...Böylece, Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne onay verdik.ise ABD ne istiyorsa, yerine getirdik.Başka söze gerek var mı?