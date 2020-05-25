Sokağa çıkma yasağı sevilir mi? Hayır! Mecbur kalınır, o kadar. Ama Ramazan boyunca evlere kapalı kaldığımız hafta sonlarında bir şeyi çok sevdim. Neyi mi? Saat 4'e doğru "pideci geldi, sıcacık pide geldi" sesleriyle sokaklardan geçip siteye gelen minibüsü... Ve kendisiyle birlikte taşıdığı coşkuyu... Etrafı saran mis gibi kokuyu... Kulağımız onda balkonlardaki bekleyişimizi sevdim... Çocukluğumun sokak satıcılarının yarattığı havayı andırıyordu, güzeldi.

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Bir de Instagram ve YouTube'daki evde pide yapımı videolarını izlemek vardı elbette. Hiç o işe kalkışmadım ama videoların hepsini dikkatle izledim. Zennup 1844'ün hamur üstadı Şevki Dilmaç'ın (palemekbakery) Instagram'daki pide, ekmek, çörek, tatlı tariflerinin üzerine tanımam. Şevki Bey bugün TRT1'de Dr. Halit Yerebakan'ın programında sürpriz tarifler verecekmiş, meraklısının dikkatini çekerim.

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Uluslararası seyahatler ve turizm hapı yuttu mu? Eh, bir süre için öyle... Zaten bunu yaşıyoruz. Ancak "bundan böyle turizm zorlaşacak, sağlık vizeleri gibi uygulamalar seyahatin tadını kaçıracak" türünden tahminler tutacak mı, orası belirsiz. Turizm gelirleriyle soluk alıp veren ülkeler vakit kaybetmeden kapıları açmak istiyorlar. Roma'daki turistik işletmeler birliği "nerede kaldıysak, oradan başlayalım" dedi ve hükümetten yeni zorluklar çıkartılmamasını istedi. İtalya'nın güneyindeki turistik şehirler "İkinci dalga" lafının telaffuzunu işitmek istemiyorlar. İspanya'ya gelince, ülkenin turizm olmadan ayakta kalması zor. Ama İspanya'nın hayat pınarı olan Alman tur şirketleri tedirgin. Rotayı başka ülkelere çevirme hesapları yapıyorlar.

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Mayıs ayında şiir okumaya döndüğümü ve Ezra Pound'a takıldığımı yazmıştım ya, ondan birkaç dize aktarayım mı? "Faizle kimsenin olmuş değil sağlam bir evi/ faizle taş ustası taşından olur/dokumacı tezgahından/Faiz uzanır gelinle güveyin arasına..." (XLV Kanto)

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Ezra Pound deyince tabii akla onun Venedik sevgisi geliyor. Ah, hele mor salkımların açtığı günlerde şehrin daracık sokaklarında dolaşmak ne güzel olurdu! Venedikliler ıssız geçen aylarda diğer turizm merkezlerine göre farklı bir şey yaptılar; "yeni bir başlangıç" için örgütlendiler. Artık kitlesel turizme kapılarını kapatmak için kararlılar. Üniversiteyi büyütmek ve şehri tamamen kültür turizmine odaklamayı planlıyorlar.