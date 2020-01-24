Berlin Duvarı yıkılalı iki yıl olmuştu amahala orak çekiçli bayrak asılıydı.İşte o günlerdeon üç kişilik bir Sovyetheyetinin üyesi olarak ABD'yigezmeye geldi.Tarih 1 Aralık 1991'di.Sovyet yetkililer,hakkında Batı'da güçlü bir istihbarat bulunduğuna henüz inanmıyorlardı. O yüzden kurumun yardımcı direktörü Dr. Alibekov'un gezisi konusunda içleri rahattı.

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Ama 25 Aralık 1991'degeldi ve orak çekiçli bayrak gönderdenindirildi.Bundan iki hafta sonra Dr. Kanatjan Alibekov, ABD elçiliğine iltica isteğini iletti. (Washington'da kendisine mihmandarlık yapanlara sürekli "burada çalışırsam ne kadar aylık alırım?" gibi sorular sorduğu biliniyor.)Bir başka önemli Sovyet biyolojik savaş laboratuvarı uzmanı'i ise İngilizler paketleyip kendi saflarına katmışlardı.Pasechnik "" ve "" üzerinde çalışmıştıve anlattıkları Batılı uzmanlarıncesaretini kırmıştı. (Bilgiler için AnnieJacobson'un "Pentagon'un Beyni" kitabınabakılabilir.)

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Peki sonuç nedir, diye soracak olursanız...Bush ve Avrupa'daki müttefikleri virüsler üzerinden biyolojik savaş çalışmaları hakkındaki bilgilerin sır olarak kalmasında anlaştılar ve öyle de kaldı.Sadece şu biliniyor:Çin mi?Ürkütücü bir "" sanki.

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Malum, Çin'de ortaya çıkan salgın sonucuüzerine komplo teorileri ve paranoyaları ortalıkta uçuşmaya başladı.Devletlerin özünde birer "halini aldığı bir dünyada hiçbirşeye "hıh, komplo teorisi!" diye dudakbükülemez.Virüs salgını tesadüfidir, kazadır, olağandır, olağandışıdır...Hepsi olabilir!Amatamamen gerçektir.Yani her vesileyle diyorum ya...Hiç değilse, nasıl bir dünyada yaşadığımızı bilelim.