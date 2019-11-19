"Şaşkınım, lanetliyorum." "Bize insanlık dersi veren Avrupalılar insanlıktan çıkmışlar." "Yamyamlardır onlar, Belçikalılar değildir." "İlk kez böyle bir bilgi duyuyorum, kaynaklarınızı paylaşır mısınız?" Bu yukarıdaki cümleler neyin nesi mi?Anlatayım...

***

Geçenlerdesosyalmedyaya yansıdı.Yukarıya aldığım cümleler bu vahşete gösterilen "dünyadan bihaber" tepkilerden bir bölüm sadece...Oysa Belçika refahınıdeğerli maden ve ürünlerin sömürüsüneborçludur.O dönemdeMesela kauçuk üretiminde çalıştırdıkları yerlilere bir günlük kota koymuşlardı.Çok sonra biraz"merhamet"e (!) gelip yerli işçilerin kollarınıkesmekle yetindiler.Bu anlattıklarım Batı'nın sömürgecilik tarihinin "sıradan" sayılan parçalarındandır.

***

Ama tepkilerden anladım ki, özel olarak ilgilenenler hariçbu tarih hakkında doğru düzgün bir bilgisi bulunmuyor.İlgileri olduğu da söylenemez.Gördünüz işte!..kaynak isteyenveya gerçeğin birdenbire farkınavarıp "meğer insanlıktançıkmışlar" diye dertlenengenç insanlardan söz ediyorum.Hatta biliyorum ki...böylebir tarihi olacağına inanmayacak doluinsan var aramızda.Malum, zihinler böyle sevimli şeylerle doldurulurken acılar da örtülüp unutturuluyor.Malumat, dürüstlükten böyle kopuyor.

***

Diyeceğim şu...

Sömürgecilik tarihini okullarımızın müfredatına sokmalıyız.

Avrupa'yı eleştirirken kolaycı klişelere kapılmaktan ve Batı'nın gelişmişliğini överken de temelsiz biçimde atıp tutmaktan uzak kalmanın; dünya tarihi hakkında sağlam ve tutarlı bir birikime sahip olmanın yolu lise çağında böyle bir ders görmekle mümkün olabilir.

Niye milli eğitim müfredatımızda sömürgeciliği öğretmeye bugüne kadar önem verilmemiş, hatta kaçınılmıştır?

Onu da sizler düşünün, bakalım.



AYNA

Bilgisiz dürüstlük faydasızdır, dürüstlükten uzak bilgi ise tehlikelidir.

S. JOHNSON